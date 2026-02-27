Productores de k-pop son arrestados

El productor de k-pop Simon Jakops, cuyo nombre real es Junho Sakai, fue arrestado durante una redada de drogas en un hotel de Nagoya, Japón, junto a otros tres hombres.

Junho, conocido por producir y crear al grupo femenino XG, que alcanzó la fama desde su debut en 2022, se encuentra bajo sospecha de posesión de cocaína, de acuerdo con medios locales nipones.

La detención ocurrió a las 12:20 horas del lunes anterior en un hotel del centro de Japón, donde se incautaron cuatro bolsas de polvo blanco y una bolsa con fragmentos de plantas, presuntamente cannabis seco, encontrados sobre un escritorio, según Jiji Press.

El hallazgo se produjo durante la gira mundial The Core, en la que las idols tuvieron su presentación el domingo pasado. Sin embargo, las investigaciones comenzaron en marzo de 2025 tras una denuncia anónima al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

Además de Sakai, fueron arrestados el productor y artista coreano-estadounidense Chancellor y Simon, miembro del grupo masculino Dalmatians y productor del grupo femenino japonés XG. Chancellor es reconocido en la escena de hip-hop y R&B en Corea del Sur desde hace más de una década y ha trabajado con artistas destacados como Taeyeon de Girls’ Generation.

De comprobarse la posesión, podrían enfrentar penas de prisión según la Ley de Control de Drogas en Japón.

Colaboración

El sello discográfico de XG compartió un comunicado en el que señaló que el grupo no estaba involucrado en la situación. “Las autoridades están llevando a cabo actualmente una investigación y estamos cooperando plenamente con ella”, dijeron.

En redes sociales, XG también publicó un mensaje de disculpas por tardarse en dar una postura: “Estábamos profundamente conmocionados y confundidos por la noticia repentina, y todavía estamos intentando procesarla. En momentos como este, recordamos más que nunca cuánto significa su apoyo para nosotros”.

Agregaron: “Seguiremos, como siempre, abordando nuestra música con sinceridad y dedicándonos por completo a nuestras actividades como XG. Queremos apreciar cada paso de este viaje y seguir adelante junto a ustedes”.