Profeco atendera denuncia de Coyote

La eterna mala suerte de Wile E. Coyote con los productos de ACME llegó hasta las redes sociales de Profeco, luego de que la distribuidora Zima Entertainment aprovechara el próximo estreno de Coyote vs ACME para lanzar una divertida petición a la dependencia encargada de proteger a los consumidores en México.

El intercambio virtual rápidamente llamó la atención de los usuarios, pues tomó como punto de partida uno de los chistes más conocidos de Looney Tunes: la interminable colección de productos que el Coyote compra para intentar atrapar al Correcaminos y que, casi siempre, terminan jugándole en contra.

En redes

La conversación surgió a través de una publicación relacionada con la llegada de la película a los cines mexicanos. Zima Entertainment compartió el póster oficial de la cinta y decidió involucrar directamente a Profeco con una peculiar denuncia en tono de broma. “Ojo aquí @profecooficial, el Coyote lleva años comprando productos ACME... y hasta ahora, ninguno ha funcionado”, escribió la distribuidora en redes sociales.

El mensaje hacía referencia a las incontables ocasiones en las que el personaje ha recurrido a cohetes, trampas, explosivos y toda clase de inventos aparentemente infalibles de ACME para intentar alcanzar a su eterno rival.

Profeco responde

Lejos de ignorar la peculiar petición, la cuenta oficial de Profeco decidió entrarle al juego y respondió utilizando el mismo tono humorístico. “Que Coyote presente su queja y con gusto lo atendemos. Defendemos los derechos de todas y todos, incluida la fauna consumidora del desierto”.

La respuesta provocó comentarios y reacciones entre los internautas, quienes rápidamente comenzaron a imaginar un escenario alternativo para uno de los personajes más desafortunados de la animación. La ocurrencia también abrió la puerta a una pregunta que muchos fanáticos seguramente se han hecho alguna vez: ¿qué habría ocurrido si el Coyote hubiera presentado una reclamación después de su primer producto defectuoso?