Profest respalda al Festival Tragaluz

Bajo la premisa de garantizar la cultura como un derecho humano fundamental y una herramienta clave para la construcción de paz, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, a través de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), suma esfuerzos con el Festival Tragaluz 2026 Memoria y Fuego.

Esta sinergia institucional refleja los objetivos prioritarios del Gobierno de México, enfocados en descentralizar la oferta cultural, fortalecer el tejido social y respaldar a las comunidades artísticas locales.

Por primera vez, el Festival Tragaluz recibe el apoyo de Profest. Este recurso permitirá consolidar al festival como una plataforma integral de creación, formación, exhibición y vinculación en torno a la fotografía y la imagen contemporánea. Con estas acciones, se busca impulsar la profesionalización de artistas y agentes culturales locales, promoviendo nuevas narrativas visuales desde una perspectiva inclusiva.

Programa

Como parte de su programación, el encuentro desarrollará 25 actividades artísticas y académicas. Entre ellas destacan exposiciones nacionales, conversatorios con artistas e investigadores, una conferencia magistral, cinco talleres de formación, dos clínicas para proyectos fotográficos y una presentación editorial. Asimismo, se presentará el proyecto Cine y Memoria: Del Lago al Fuego, el cual contempla proyecciones del archivo cinematográfico de Luis Osorno Barona acompañadas de música en vivo en Angahuan, Tzintzuntzan y Morelia.

Abonando al eje de descentralización y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el festival facilitará actividades artísticas en cuatro municipios del estado: Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Angahuan. Además, para fortalecer la circulación de acervos y proyectos fotográficos locales y nacionales, la programación incorpora importantes exposiciones provenientes del Centro de la Imagen. Entre las muestras se encuentran Reminiscencias de Elsa Medina, Mujeres por Mujeres y la XXI Bienal de Fotografía, sumándose también el Proyecto Michoacano de Fotografía.

A través de un sólido programa de formación y profesionalización dirigido a niñas, niños, jóvenes, estudiantes y fotógrafos profesionales, el Festival Tragaluz y la Secretaría de Cultura reafirman que el acceso equitativo a las artes visuales es esencial para el desarrollo comunitario y la integración de las distintas regiones del país.