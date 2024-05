Tras revelarse que no contaban con un escenario confirmado, Julión Álvarez y Alfredo Olivas anunciaron que los conciertos de la gira Prófugos del Anexo programados en la Ciudad de México quedan pospuestos “hasta nuevo aviso”.

La noticia la dieron a conocer hace unas horas a través de sus respectivas redes sociales y mediante un comunicado en el que, sin ahondar detalles, se disculparon con el público por los inconvenientes generados. “Queremos ofrecer una enorme disculpa a nuestro público de Ciudad de México y sus alrededores, ya que las presentaciones que se tenían programadas para el 20 y 21 de junio quedan pospuestas hasta nuevo aviso”, se puede leer en el documento.

Hace unas semanas se había anunciado que este tour llegaría al Campo Marte de la capital mexicana; sin embargo, de inmediato se generó un enorme escándalo pues muchos usuarios se quejaron de que los músicos, que interpretaran narcocorridos, se presentaran en una instalación militar. De manera casi inmediata, la Sedena aseguró que no tenía conocimiento de la realización de ningún evento y se deslindó de este.

Pese a esta situación, la producción explicó que las razones de la cancelación están fuera de sus manos, pero que pronto serán dadas a conocer públicamente. “Esto se vio frenado por razones que más adelante serán de su conocimiento”, agregaron.

Asimismo, adelantaron que se encuentran trabajando para que los shows se reprogramen los más pronto posible y les pidieron a los fans estar pendiente de las redes de los cantantes, pues será ahí donde se comuniquen las nuevas fechas. “Estamos trabajando para que estos conciertos se lleven a cabo los más pronto posible, buscando las mejores condiciones para nuestro público. Gracias infinitas por su comprensión y apoyo”, finalizaron.

Cabe destacar que, hace unos días, los representantes de ambos artistas se negaron a emitir cualquier tipo de declaración, dejando la incógnita sobre si se llevarán o no a cabo los dos espectáculos. La preventa para los boletos estaba anunciada para el pasado 15 de mayo; y aunque, hasta ese momento no se tenía más información al respecto, Banorte canceló la dinámica tras no contar con la confirmación del lugar.