Programa de Artes iniciará en Chiapas

Entre el 17 de marzo y el 21 de abril se desarrollará un ciclo de presentaciones de la obra teatral Sacbé, una producción de la compañía Ceci Cuentos, en diversas instituciones educativas de nivel primaria del estado de Chiapas

La iniciativa forma parte integral del Programa Nacional de Artes Escénicas en la Escuela 2026, un proyecto ambicioso diseñado para acercar las artes escénicas a la comunidad estudiantil.

Instituciones

La organización de este evento recae en la Secretaría de Cultura del gobierno de México, que ha coordinado esfuerzos con diversas entidades clave. Entre los principales colaboradores se encuentra el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Coordinación Nacional de Danza y la Coordinación Nacional de Teatro, que han jugado un papel crucial en la estructuración y ejecución de este programa, aportando su experiencia y recursos especializados; además del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

Los municipios seleccionados en los que se llevarán a cabo las funciones son Tuxtla, Berriozábal, Suchiapa, Tenejapa, Zinacantán, San Cristóbal, San Juan Chamula y Pantelhó. La distribución busca maximizar el alcance del programa y llevar el arte a comunidades que no tienen acceso frecuente a este tipo de actividades.

Sobre la obra

Sacbé, cuya dramaturgia y dirección escénica corren a cargo de Carmen Cecilia Gutiérrez Romero, es mucho más que una simple obra teatral; es una profunda inmersión en la riqueza cultural del pueblo maya.

La pieza se distingue por su compromiso con el rescate y la difusión de la tradición oral de esta antigua civilización, presentando relatos ancestrales que son pilares de su cosmovisión y su memoria colectiva. A través de estas narrativas, ofrece una ventana a la forma en que los mayas comprenden el mundo, sus mitos fundacionales, sus valores y sus creencias.

Para enriquecer la experiencia y hacerla accesible y atractiva para el público infantil, la obra incorpora una variedad de recursos escénicos como los títeres de sombra, que crean imágenes evocadoras y poéticas, transportando a los espectadores a mundos mágicos y legendarios.