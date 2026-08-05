Programa Hoy celebra 28 años al aire

El programa Hoy celebró su 28º aniversario con un festejo especial que tuvo como madrina a Lucero, quien encabezó el tradicional corte de pastel junto a los ocho conductores de la emisión.

Durante la celebración, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Nicola Porcella compartieron algunos de los momentos más significativos que han vivido a lo largo de su paso por el matutino, recordando experiencias que marcaron la historia de este espacio televisivo a lo largo de casi tres décadas.

El festejo estuvo amenizado por un mariachi que acompañó a Lucero durante la interpretación de Fuertes declaraciones, su más reciente sencillo. A la celebración también se sumaron los colaboradores del matutino y el equipo de producción que detrás de cámaras hace posible esta emisión producida por Andrea Rodríguez.

Hoy se transmite de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, por Las Estrellas.