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Programa Hoy celebra 28 años al aire

Agosto 05 del 2026
Programa Hoy celebra 28 años al aire

El programa Hoy celebró su 28º aniversario con un festejo especial que tuvo como madrina a Lucero, quien encabezó el tradicional corte de pastel junto a los ocho conductores de la emisión.

Durante la celebración, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Nicola Porcella compartieron algunos de los momentos más significativos que han vivido a lo largo de su paso por el matutino, recordando experiencias que marcaron la historia de este espacio televisivo a lo largo de casi tres décadas.

El festejo estuvo amenizado por un mariachi que acompañó a Lucero durante la interpretación de Fuertes declaraciones, su más reciente sencillo. A la celebración también se sumaron los colaboradores del matutino y el equipo de producción que detrás de cámaras hace posible esta emisión producida por Andrea Rodríguez.

Hoy se transmite de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, por Las Estrellas.

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