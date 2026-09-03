Programación del Festival Cervantino

Desde ensayos abiertos de música sinfónica y danza en el teatro Juárez, la Alhóndiga y el teatro Cervantes hasta clases magistrales y talleres impartidos por creadores de Alemania, Australia, Corea del Sur, Francia y Japón en el Edificio de las Artes y el Claustro de la UG, el programa del Festival Cervantino integra recorridos literarios por las calles de la ciudad, presentaciones editoriales, proyecciones cinematográficas y encuentros sobre tecnología, patrimonio y derecho cultural.

Charlas introductorias

El vestíbulo del teatro Juárez será sede de una serie de charlas introductorias diseñadas para contextualizar los programas musicales y operísticos de la programación. Estas sesiones ofrecerán herramientas de apreciación antes de las funciones principales.

El análisis de dos obras clave de la lírica internacional forma parte del programa académico. Adriana Mater, de Kaija Saariaho (México) ofrecerá dos sesiones de 30 minutos el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre, ambas a las 19:30 horas, con capacidad para 50 asistentes por función.

La divulgación musical contará con ponencias especializadas previas a los conciertos. Será Diego Morábiro el ponente que encabezará la plática sobre la Camerata Salzburg (Austria-España) el sábado 10 a las 19:30 horas. La sesión durará 30 minutos y tendrá un límite de 50 personas.

Diego Morábiro conducirá, también, la sesión acerca del Ensamble Pygmalion (Francia) durante 30 minutos el domingo 11 a las 12:00 horas, con cupo para 50 asistentes. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (Guanajuato) presentará una sesión de 60 minutos el martes 13 a las 19:30 horas, con aforo máximo de 35 personas.

El especialista Octavio Sosa estará a cargo de la exposición para puntualizar los detalles dramáticos y musicales de Tosca, de Giacomo Puccini (México), el sábado 17 de octubre a las 19:30 horas, con un cupo máximo de 50 personas.

Clases magistrales

Artistas de Francia, Japón, Alemania, Australia y Corea del Sur compartirán sus herramientas técnicas y creativas mediante una serie de clases magistrales. El Edificio de las Artes será la sede de estos encuentros prácticos, con cupos reducidos para garantizar un intercambio directo entre creadores y participantes.

El ámbito musical destaca por sesiones intensivas a cargo de figuras internacionales. Ensemble Modern (Alemania), impartirá dos sesiones el viernes 2 de octubre a las 10:00 y 16:00 horas en la Sala B, con duración de 120 minutos y cupo para 20 personas. El trabajo realizado por los participantes se presentará en vivo durante el concierto del 3 de octubre a las 20:30 horas en el teatro Juárez.

El destacado maestro Kotaro Fukuma (Japón) ofrecerá un encuentro de alta especialización de 180 minutos el jueves 15 de octubre a las 17:00 horas en la Sala B, exclusivo para 4 personas. El Salón de Danza concentrará la actividad formativa en artes del movimiento. Bangarra Dance Theatre (Australia) abrirá las actividades del viernes 2 de octubre a las 17:00 horas con una sesión de 90 minutos para 30 asistentes.

La coreógrafa Leïla Ka (Francia) impartirá una sesión de 60 minutos el sábado 10 de octubre a las 11:00 horas, con cupo limitado a 35 personas. (La)Horde x Rone (Francia-México) presentarán su propuesta de creación colaborativa de 120 minutos el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas en el Salón de Danza 1, para 35 asistentes. Dab Dance Project (Corea del Sur) ofrecerá su sesión formativa el 17 de octubre en el Salón de Danza 2 a las 11:00 horas con un aforo máximo de 10 personas.