Programación especial en Despertares

La primera edición de Despertares Creative Fellowship, programa formativo que se lleva a cabo en el marco del espectáculo de ballet Despertares 2026 de Isaac Hernández, ya comenzó. En palabras de la productora ejecutiva de Despertares, Emilia Hernández, se trata de una “oportunidad que se brinda a jóvenes en distintas áreas del mundo de la producción para trabajar de una forma más cercana a la producción durante la semana de Despertares”. Estas áreas abarcan, por ejemplo, el trabajo de productores en escenario, stage managers, iluminadores, escenógrafos, ingenieros de sonido.

Búsqueda de candidatos

Para seleccionar a los participantes se lanzó una convocatoria que permaneció abierta durante todo junio y en la que se recibieron 386 aplicaciones. La respuesta sorprendió al equipo organizador, explica la productora, puesto que después del cierre siguieron recibiendo correos de jóvenes que querían inscribirse. “Alcanzamos un total de 427 personas inscritas de toda la República Mexicana”, afirma.

El proceso de selección fue complicado porque de las más de 400 aplicaciones solo quedaron ocho jóvenes, cuyas edades van de los 21 a los 27 años y provenientes, muchos, del interior del país, para observar la forma en la que se hace Despertares. Los ocho participan se dedican a áreas que cruzan el aspecto audiovisual, fotografía, producción ejecutiva y construcción de escenografía.

“Es la primera edición que hacemos de este ‘fellowship’. Hay muchísimo talento joven, ansioso y con la necesidad de tener oportunidades para acercarse a estas grandes producciones porque es muy difícil que un artista internacional que está presentándose en el Auditorio Nacional o en cualquier otro escenario enorme del país abra las puertas a que los talentos que ya tienen formación académica en una área específica, puedan poner en práctica su experiencia y aprender también viendo. Que se convierten en sombras de quien está ejecutando el show o la producción o en el escenario”, continúa Emilia Hernández.

Añade que el fellowship es una manera, de parte de Despertares, de darle la oportunidad a los jóvenes de trabajar con los mejores iluminadores, ingenieros de sonido, escenógrafos y producción. Y hace hincapié en que es, en verdad, poco común, casi imposible, que una producción mundial de primer nivel le dé una oportunidad formativa al talento joven. La oportunidad de “estar ahí, en vivo, durante la semana de la producción, aprendiendo al ver cómo se ejecuta y se arma todo el espectáculo detrás”. Y sin costo alguno.