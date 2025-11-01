Prohíben a Niurka hablar de Osorio

El conflicto de la vedette Niurka Marcos con el productor Juan Osorio y su esposa, la actriz Eva Daniela, ha escalado a un ámbito legal, con la posibilidad de una demanda de 20 millones de pesos.

La representación legal de Osorio y Eva Daniela confirmó que se ha notificado una advertencia legal formal a la cubana. La abogada Daniela Lucio Espino, en declaraciones al programa Todo para la mujer de Maxine Woodside, explicó que este documento prohíbe a la actriz realizar comentarios sobre la pareja.

Mientras Niurka se refirió a esta notificación como una “amenaza legal”, la abogada enfatizó que se trata de una advertencia. Lucio Espino detalló que se interpuso una medida por violencia de género, argumentando que, desde su perspectiva jurídica, las declaraciones de Niurka constituyen un acto que está “violentando y afectando” a la pareja.

Frente a la advertencia legal, Niurka expresó su inconformidad y reconoció haber dirigido una disculpa a la abogada, respondiendo: “Licenciada, OK”.