Promesas para toda la vida

Como parte de la celebración por los 50 años de Cuarto Poder, volvemos a recorrer las páginas que documentaron despedidas de soltera y bodas entre 1994 y el año 2000, acontecimientos que marcaron la vida de cientos de familias chiapanecas. A través de secciones como Flash Social, bajo la pluma de Claudia Zepeda, así como Gente Joven, 100% Joven y Aquí Entre Nos, los lectores pudieron acompañar algunos de los festejos más importantes de aquella época.

Las despedidas eran encuentros llenos de cercanía y complicidad, en los que amigas y familiares compartían consejos, anécdotas y buenos deseos con quienes estaban a punto de iniciar una nueva etapa. Las bodas reflejaban también las tendencias de aquellos años. Vestidos con mangas amplias, encajes, peinados estructurados y elegantes recepciones forman parte de una estética que hoy despierta nostalgia entre quienes la vivieron.

Cada fotografía conservada en nuestro archivo es una ventana al pasado, así como un recordatorio de que las grandes historias suelen comenzar en medio de un brindis, una sonrisa y la compañía de quienes más queremos. Hoy, estas imágenes vuelven a encontrarse con sus protagonistas para recordarnos que los momentos más importantes nunca pasan de moda.