Promueven creatividad en secundaria

Estudiantes de la Escuela Telesecundaria 047, ubicada en la comunidad de Nueva Independencia, en el municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, resultaron ganadores del Concurso Nacional de Dibujo y Calaveritas Literarias convocado por ChyroMéxico dentro del marco de las actividades de la Murci-semana México 2025.

Esta agrupación de biólogos y conservacionistas mexicanos organiza cada año un amplio programa de actividades con el propósito de promover el conocimiento, la valoración y la conservación de las diversas especies de murciélagos que habitan en México.

A través de charlas, conferencias, exposiciones, concursos y actividades lúdicas, ChyroMéxico busca derribar los prejuicios que aún rodean a estos mamíferos, subrayando su importancia ecológica como controladores de plagas, polinizadores y dispersores de semillas.

Dentro de este marco, y en coincidencia con las celebraciones tradicionales del Día de Muertos, la organización convoca cada año a personas de todas las edades del país a participar en la creación de calaveritas literarias y dibujos dedicados a las distintas especies de murciélagos, combinando así la creatividad artística con la educación y conciencia ambiental.

Fue por esta iniciativa que, con la guía del escritor y profesor Carlos de la Cruz y de la maestra Magaly Ramos, los estudiantes de la Telesecundaria 047 participaron con entusiasmo en el certamen. Su talento fue reconocido con varios galardones: primer lugar nacional en la categoría juvenil de calaveritas literarias, obtenido por el alumno Raúl; segundo lugar nacional para Valeria en la misma categoría, y primero nacional en la categoría juvenil de dibujo, logrado por el estudiante Rodolfo.