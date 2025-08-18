Promueven derivados del maíz

Con el objetivo de preservar y difundir la técnica para la elaboración del nicuatole, postre tradicional oaxaqueño, así como apoyar a las productoras de la región, que se dan a la tarea de prepararlo, el municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca, organiza la décima primera edición de la Feria del Nicuatole y Derivados del Maíz, que se lleva a cabo el domingo 28 de septiembre de 2025 en dicha localidad.

Ubicado a diez kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en los Valles Centrales, San Agustín es una comunidad rica en historia y tradiciones que refleja la esencia de la cultura zapoteca, con calles llenas de vida y gente cálida.

Tesoros culinarios

Uno de sus productos más emblemáticos es el nicuatole, un postre ancestral (parecido a una gelatina) que se fabrica en ollas de barro; heredado por generaciones, fue reconocido por el Congreso del estado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Oaxaca.

Es un postre elaborado —principalmente— por las mujeres del lugar, con maíz amarillo, y puede mantener sabor natural, o bien, de coco, piña, nuez o chocolate; su preparación permite que cuaje y se disfrute del sabor dulce y suave consistencia.

La Feria del Nicuatole y Derivados del Maíz surgió en 2011, gracias a un grupo de mujeres que organizó un encuentro para celebrar y compartir dicho tesoro culinario, con el objetivo de difundir la gastronomía, costumbres y tradiciones del municipio.

La onceava edición refrenda ese objetivo y se convierte en un evento gastronómico que celebra la identidad de la región, genera un espacio de encuentro y convivencia, así como una oportunidad para fortalecer lazos comunitarios y económicos de San Agustín Yatareni.

Considerada como una tradición anual, en esta ocasión se contará con una exposición gastronómica de nicuatoles de diferentes sabores, además de platillos tradicionales hechos de maíz. Asimismo, la celebración integra una programación con distintos grupos, por ejemplo, de danza folclórica, y la organización de eventos deportivos, todo ello con el objetivo de que el público se acerque a la comunidad.

Para la edición del presente año, el encuentro cuenta con la participación del Programa de Apoyo a Festivales (Profest) de la Secretaría de Cultura del gobierno de México.