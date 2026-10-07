Promueven el acceso al teatro

En su primer fin de semana, la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) —organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el gobierno del estado de Guanajuato—, se consolida como una plataforma que promueve el acceso y la diversidad del teatro, la danza y la música, y reafirma su compromiso como punto de intercambio cultural.

Con temas de Orlando di Lasso, Gregorio Allegri, Camille Saint-Saëns y Betsy Jolas, entre otros compositores, el ensamble vocal francés Les Metaboles cautivó al público del Teatro Juárez con su concierto “Voces Esculpidas”. Fue un recorrido musical a través del tiempo, para descubrir las posibilidades de jugar con los matices vocales; muestra de ello fue la resonancia y variación de tonalidades que se alcanzaron cuando los cantantes bajaron del escenario y se ubicaron en otros espacios del recinto, lo que sorprendió al público.

El concierto cerró con una versión inédita para coro a capela del “Preludio a la siesta de un fauno”, de Claude Debussy, en la que se incorporaron fragmentos del poema “L’aprés-midi d’un faune (La siesta de un fauno)”, de Stéphane Mallarmé, y como un regalo al público mexicano se escuchó la obra musical y poética barroca “Madre, la de los primores”.

Como parte de la tradición cervantina, el Proyecto Ruelas se apoderó de la atención de niñas, niños, sus acompañantes y público casual que llenó la Plaza San Roque y sus alrededores para disfrutar la función teatral Siete lagartos sospechosos tosiendo debajo de un paraguas, del Grupo de Teatro Comunitario de San Ignacio Las Pulgas Desastrosas, y dirección de Lorena Kasper.

Las y los jóvenes artistas —infantes entre 6 a 12 años—, despertaron las risas de la audiencia que se unió a la propuesta con aplausos, baile y la emoción por atrapar una pelota de colores gigante que pasó entre las gradas.

La cantante y compositora cubana Rita Donte ofreció un concierto cargado de nostalgia y celebración por la vida, en el que la música se convirtió en un canto a las raíces y la pertenencia cultural tras la experiencia de la migración. A través de un repertorio que incluyó piezas como “Calle libertad”, “La vida es hermosa”, “Habana”, “Patria querida”, “Baila mi guaguancó”, “Humo y azul”, “Ten cuidao”, “Misteriosa”, “Paseo de las misiones”, “El eterno buscador” y “Zunzun Baba”, la intérprete tejió una bitácora sonora impregnada de identidad y gratitud.