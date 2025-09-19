Promueven tradición musical y culinaria

A través de dos importantes festivales, en el marco de las fiestas patrias, el Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, promueve su identidad cultural. Los eventos, gastronómico y de música popular, contarán con invitados de renombre, que alternarán con las estrellas locales: la Marimba Orquesta Municipal y el platillo tradicional "Jub´ al ich".

El "Festival Gastronómico Jub´ al ich", que se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Parque Recreativo de La Independencia, presentará una rica variedad de alimentos tradicionales de Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca, Colima, Tabasco, Yucatán y Chiapas.

Entre los más de cuarenta platillos que ofrecerán las cocineras y cocineros tradicionales, se podrán degustar tamales de ceniza con menguiche, uliche con pejelagarto, barbacoa al horno, mole de guayaba, sopa de lima, relleno negro y tlayudas de chapulín con tasajo.

El platillo que le da nombre a esta muestra gastronómica es icónico de la meseta tojol-ab´al de Chiapas; sin embargo, pocas personas preparan la receta original, a base de masa, chile mira cielo y huevo de gallina de rancho, con su toque especial de epazote.

Música

Por otra parte, el Festival de Música Popular presentará al grupo Los Cojolites, reconocidos con el Grammy en dos ocasiones por sus sones jarochos; la Banda Regional Mixe, con una mezcla musical clásica y popular desde Oaxaca; y a la Marimba Orquesta Municipal, con el sonido de la tradición musical chiapaneca.

La Marimba Orquesta Municipal de La Independencia es un proyecto impulsado por la administración del alcalde Sebastián López López. Con él se busca preservar y promover la riqueza musical de la región, fortaleciendo la identidad cultural del municipio. Integran la orquesta músicos locales, quienes se han desarrollado de manera empírica y autodidacta.

Arbey Rivera Utrilla, director de Arte y Cultura Municipal, destacó que mediante acciones como esta se promueven los elementos identitarios regionales entre los habitantes, al tiempo que se muestra el potencial del municipio para realizar eventos artísticos, culturales y populares de gran relevancia.