Promueven tradiciones del Día de Muertos

Con el propósito de fomentar las tradiciones y la creación literaria, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, lanzó el Concurso de Calaveritas Literarias y anunció el Festival de Pan Tradicional.

De acuerdo con los carteles que publicó la dependencia encabezada por Juan Carlos Salazar Suárez, las actividades serán gratuitas y abiertas al público en general.

Calaveritas

La invitación para el Concurso de Calaveritas Literarias quedó abierta desde el lunes 13 de octubre y tiene como fecha límite el 27 del mismo mes, a las 15:30 horas.

Los participantes deberán entregar su trabajo por duplicado en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero, ubicada en la 1ª Poniente y 2ª Norte, frente al parque Santo Domingo de esta ciudad. Junto al escrito, los interesados incluirán un sobre sellado con seudónimo y los siguientes requisitos: copia de credencial del INE (en caso de ser menores de edad, deberán anexar una carta de autorización de alguno de sus tutores), comprobante de domicilio (de no más de tres meses de antigüedad) y CURP actualizada.

Las calaveras podrán aludir a personajes populares de la cultura tuxtleca o chiapaneca, siempre que sean ingeniosas y respetuosas. Como puntos a calificar se valorarán el ingenio, la creatividad la versificación y la originalidad. Advierten que no admitirán aquellas que contengan lenguaje vulgar, difamatorio u obsceno, o que hagan apología de la violencia o promuevan la violencia de género.

La extensión de los trabajos no deberá ser mayor a cuatro cuartetos ni mayor a diez, y deberán presentarse en letra Arial, tamaño 12. El jurado estará conformado por personas conocedoras del tema y su decisión será inapelable.

Finalmente, indicaron que los resultados se darán a conocer en la ceremonia de premiación que se efectuará el próximo 31 de octubre a las 4:30 p.m., en el marco del evento denominado Cine Marimba ¡Que Viva el Terror!, el cual se llevará a cabo afuera del panteón municipal. Informan que todos los participantes deberán acudir a dicho evento con su calaverita impresa, ya que se hará una lectura de las 5 mejores.

Otras actividades

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura invita al Festival de Pan Tradicional Ponzoquí, que tendrá lugar en el parque Santo Domingo, el 27 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas. Habrá expoventa, marimba en vivo, ballet folclórico y lectura de calaveritas.