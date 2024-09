Desde mayo de 2023, la salud de Daniel Bisogno encendió alarmas entre sus seguidores, pues se dio a conocer que enfrentaba serios problemas tras ser diagnosticado con daño hepático. A partir de entonces, la vida del conductor de Ventaneando se convirtió en una constante entrada y salida de los hospitales, mismas que terminaron este pasado 5 de septiembre, cuando fue sometido a un trasplante de hígado.

De acuerdo con información dada a conocer por los compañeros de Bisogno, la operación fue éxito y aunque fue trasladado, por protocolo, al área de terapia intensiva, su recuperación iba viento en popa. Ahora, a menos de una semana de su intervención, la salud de Daniel ha mejorado drásticamente, al punto de que ya abandonó la terapia intensiva; incluso, pudo recibir la visita de su hija, la pequeña Michaela Bisogno.

Pero eso no es todo, durante la emisión de este lunes, Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta revelaron que, tanto ellos como los doctores se encuentran gratamente sorprendidos de la rápida mejoría que ha presentado su compañero. “Ya no se siente mal, ya no se siente cansado, todo cambio simplemente por el hecho de la operación que le hicieron”, dijo Sola.

Los presentadores revelaron que ya pudieron comunicarse con él y que lo escuchan mucho mejor que en cualquier otro momento de su vida, por lo que será este martes cuando reaparezca en el programa. “Está tan bien que ya prometió que mañana se va a enlazar con nosotros en vivo”, agregó Murrieta. “Ya pidió maquillaje y peinado”, bromeó.

Aunque no se han dado muchos detalles, el hermano del polémico actor, Alex Bisogno, adelantó que podría ser dado de alta este mismo fin de semana; sin embargo, deberá permanecer un mes en casa para recuperarse por completo.