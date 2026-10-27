Proponen a Aleks Syntek internarse

Aleks Syntek está dispuesto a contar su versión de los hechos. Poco más de un mes después de la polémica que protagonizó durante un concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, el cantante reveló que atravesó una crisis emocional y que recibió la propuesta de permanecer seis meses internado en una clínica de salud mental, alternativa que le pareció “una locura”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete explicó que lo ocurrido el pasado 15 de septiembre fue consecuencia, según su propio relato, de un “brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo”. Syntek aseguró que, después del episodio, buscó ayuda y recibió distintas recomendaciones.