Propuesta no apoya a artistas

La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para modificar y adicionar la Ley Federal de Derechos de Autor ha molestado al gremio artístico mexicano por no cumplir con los acuerdos pactados desde el año pasado.

La inconformidad, dicen viene por dos artículos fundamentalmente: el 118 y el 229. La iniciativa firmada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, está disponible en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde será analizada y discutida.

El 118 aparece en la iniciativa con una nueva redacción, ajena a los acuerdos en que participaron locutores, actores, músicos e intérpretes con visto bueno de la Consejería Jurídica, donde compañías disqueras y de videogramas se ven beneficiadas al no estar obligadas a pagar en primera instancia.

El 229 fue retirado de la propuesta, cuando ya se había acordado adicionar un punto en el que se especificaba que nadie, sin autorización, puede usar la imagen o voz de una persona. Justo este punto fue el que dio inicio al debate a mediados del año pasado, cuando el INE duplicó con IA la voz del actor de doblaje Pepe Lavat.

Acuerdos

“(Por el 118) primero se habla de que todos los talentos deben estar pagados antes de la primera comunicación (estreno o lanzamiento), pero después en el artículo se contraviene eso. Nos reunimos ya con diputados del PT, del Verde y están de acuerdo que así no puede ser, pronto esperamos ir con los de Morena; estaba en una reunión el del Indautor y le fue como en feria, ahora ya la titular de ahí nos dijo que nos reunamos el viernes próximo”, dice Lili Barba, de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (Ameloc).

Barba, expresidenta de la Ameloc, es la actual comisionada de trabajos para la regulación de la IA en la asociación. Subraya que para todos fue una sorpresa la iniciativa. Barba cuenta que durante las mesas de trabajo nunca asistió la Amprofon (asociación de disqueras), pero llegó a la última de ellas y dijo estar en desacuerdo con los pagos antes, porque ellos lo harían después de la primera venta.

“Se les dijo que redactaran una salvedad y la enviara, pero nunca lo hizo. Y de pronto sale en la iniciativa junto con los de videogramas. Los actores, locutores, músicos, ejecutantes, todos los artistas brincamos con eso, dijimos que cómo podían decir que protegían los intereses de los artistas y aquí no pasa eso”, recalca Barba.

Sobre el artículo 229, que no fue contemplado en la iniciativa, Barba indica su importancia para evitar sumarla como estaba acordado. “Era una adición que se acordó y era poner que nadie puede usar tu imagen o voz sin tu autorización, sea con fines de lucro o no. Esperamos reunirnos el viernes con Indautor y saber qué pasó ahí, por qué cambiaron cosas y quitaron, cuando ya había algo acordado por todos”, destaca.