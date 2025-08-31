Protagonista de Malcolm viene a México

Frankie Muniz, el protagonista de Malcolm el de en medio, estará de regreso a México para la convención de DesertCon, donde convivirá con los fans y se tomará fotos. En esta ocasión, el actor estaría dando detalles sobre la continuación de la famosa comedia.

Entre los invitados a la convención destacan estrellas internacionales como Tom Welling, actor de la serie Smallville, y Elijah Wood, intérprete de Frodo en la trilogía de películas de El Señor de los Anillos. Los fans tendrán la oportunidad de convivir con celebridades de la voz, ánime, cómics y videojuegos.

La DesertCon es una de las convenciones de cultura pop y geek más importantes del norte, donde fans de las series, doblaje, música, cómics, videojuegos, cosplay y arte se reúnen para conocer a sus artistas favoritos y disfrutar de diferentes actividades. Además, hay paneles donde se revelan detalles de proyectos y secciones de preguntas y respuestas.

Oportunidad única

Esta convención se llevará a cabo los días sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025. Los fans de la serie Malcolm el de en medio podrán conocer al protagonista en vivo y obtener su autógrafo o su foto. En esta ocasión, el actor solamente estará de visita por un día, por lo que es una oportunidad que no te puedes perder.

De acuerdo con César Valenzuela, organizador del evento, el encuentro contará con la participación estelar del actor Frankie Muniz, quien estará conviviendo con sus fans el domingo 5 de octubre. En esta ocasión, el protagonista de Malcolm el de en medio estará vendiendo fotos y autógrafos a sus seguidores. En esta ocasión, los fans podrán acceder a tomarse una foto y un autógrafo con el actor por un costo extra.

El evento tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Fundidora, Antigua Nave Lewis, ubicado en parque Fundidora (Adolfo Prieto S/N, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León), y tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas. Los precios de las entradas, autógrafos y fotos para conocer a Frankie Muniz estarán disponibles en la página oficial de la DesertCon.