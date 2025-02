“La venida del señor”, exposición del artista mexicano Fabián Cháirez (Chiapas, 1987) ha causado polémica en redes sociales, por lo que la Academia de San Carlos ha tomado medidas de precaución.

Usuarios de redes sociales han expresado su disgusto porque Cháirez pintó a monjas, cardenales y sacerdotes en posiciones eróticas, como lamiendo cirios o colocando a la paloma blanca a la altura de los genitales de los retratados.

Ante la reacción, la Academia de San Carlos ha tomado medidas como prohibir el ingreso a la sala con mochilas o bolsas grandes. Un guardia de seguridad explicó que con esto se espera que las personas no ingresen con objetos para dañar las obras, previendo una situación como la que se vivió en enero en el Museo de Cera, donde se destruyó la figura de Benjamin Netanyahu, presidente de Israel.

El guardia de seguridad explicó que ha habido algunas quejas del público, que incluso han llegado hasta a la dirección del recinto, así como otras que se han realizado por vía telefónica. Sin embargo, el vigilante destaca que el público ha sido respetuoso. Aunque en redes sociales se llegó a señalar que se prohibía hacer fotos, en un recorrido realizado por un medio de comunicación se pudo constatar que sí está permitido, solo se prohíbe el uso de flash.

“Las piezas aquí incluidas hechas con la firmeza de una mano pulida y experimentada son una bofetada a las buenas conciencias, brillan por el descaro de sus personajes. Su obra no necesita de explicaciones verbales, habla por sí misma. Cháirez cuestiona la raza y el género subvirtiendo los valores hegemónicos del patriarcado”, se lee en el texto de sala.

En entrevista con Canal 22, Cháirez explicó que en su trabajo le gusta encontrar similitudes donde parece que a primera vista no las hay, en este caso es el “éxtasis religioso y el sexual”. Chairez, quien reconoce ser admirador del arte católico, explica que esta serie de pinturas inició con una comisión que hizo para el bar La Purísima, se refiere a la pintura donde dos cardenales lamen un cirio y que da título a la exposición. “Antes de eso no estaba tan interesado en abordar el tema católico porque se me hacía bastante fácil para transgredir”, dijo al canal público.