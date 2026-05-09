Protestan en Bienal de Venecia

Desde este viernes se llevar a cabo un paro de actividades en la Bienal de Venecia, Italia, para protestar en contra la participación de Israel en la exposición internacional más importante. Este movimiento durará 24 horas y ocurre en la víspera de la apertura al público en general de esta muestra (esta semana solo ha estado abierta para profesionales y prensa).

La movilización es organizada por el grupo Art Not Genocide Alliance (AGA), conformado por 236 integrantes, entre artistas, curadores y trabajadores del arte, entre ellos la artista colombiana Gala Porras-Kim; Oriol Vilanova, quien representa a España; y el músico Brian Eno, del pabellón del Vaticano, por mencionar a algunos. Al paro de actividades también se suman sindicatos de trabajadores del arte locales, como Biennalocene, Mi Riconosci, Unione Sindacale di Base y Associazione Difesa Lavoratori. Pero aquellos que laboran en la Bienal continuan trabajando, informó la Bienal al medio Artnet News.

En esa misma declaración, la Bienal dijo que permitirá el desarrollo del paro por respeto a la libertad de expresión. Artnet también reporta que aún hay pabellones que meditan si sumarse o no al paro. Durante la huelga también se tuvo una marcha, cerca de la sede Arsenale.

El pabellón de Israel está cerrado por remodelaciones, por lo que en esta edición exhibirá en Arsenale. Quien representa al país es el artista nacido en Rumania Belu-Simion Fainaru, que ha expresado a The Art Newspaper estar en contra del boicot cultural.

La participación de Rusia en la muestra también causó protestas en esta semana que abrió. Sin embargo, el pabellón ruso no abrirá a partir del sábado, cuando la Bienal reciba al público.