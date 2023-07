El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura federal (Sinitsec) lanzó un comunicado para anunciar que el proceso de auscultación para designar al nuevo director de la Escuela Superior de Música no fue respetado y acusó violaciones a los procedimientos internos.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades la institución no respetaron la convocatoria, emitida por ellos mismos el 17 de abril del presente año, para favorecer a un candidato que no cumplió con todos los requisitos para participar en el proceso de designación.

“La convocatoria se establece que el día 26 de junio los aspirantes realizarían la exposición pública de sus proyectos y que los días 27 y 28 del mismo mes, la comunidad académica y estudiantil, vía correo electrónico, se expresaría respecto a los proyectos y trayectorias de los aspirantes”, se puede leer en la información.

Sin embargo, el 23 de junio, tres días antes de la exposición pública de los aspirantes, la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas emitió un aviso informando que el proceso se pospondría hasta nuevo aviso, “derivado de los pronunciamientos, respecto de no otorgar el registro a la postulación de una aspirante”.

El comunicado enfatizó en que, de acuerdo con la convocatoria en su base tercera, el proceso de registro ya había sucedido el 7 de junio y se debieron haber registrado dos de los tres proyectos presentados, a pesar de que uno de los aspirantes no cumplió con los requisitos. Por lo que no había razón de posponer el proceso. “Cabe señalar que esta modificación es para favorecer al aspirante que no cumplió con los requisitos”, denunciaron.

“Sobre estos hechos, en el Sinitsec nos pronunciamos por que la SGEIA cumpla con las reglas que ellos mismos han establecido y que han sido aplicadas históricamente en el instituto en todos los procesos de auscultación para la designación de directores. Es inadmisible que quieran variar esta convocatoria para favorecer a un aspirante, modificando las reglas a modo”, finaliza el comunicado.