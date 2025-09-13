Proyectarán concierto de Juan Gabriel

Juan Gabriel, en su concierto más emblemático, el de Bellas Artes (1990), podrá disfrutarse en un sitio histórico para toda la gente, promete su hijo Jean Aguilera. La gestión de este proyecto, explicó Aguilera, exige una estrategia logística exacta, además de considerar el tema de los derechos de transmisión, ya que estos son propiedad de Televisa.

El objetivo, reiteró Jean, es que el público disfrute de ese icónico espectáculo y replicar el efecto que experimentaron aquellos que lo vieron en vivo, en el público actual, tal como se observó en la proyección del concierto por los 40 años de carrera del artista, realizado en 2013 y proyectado en los jardines de la Cineteca y en la plancha del Zócalo, en septiembre de 2024. “Estamos tratando de trabajar con quienes tienen los derechos, porque, como hicimos con el concierto de los 40 en el cine, queremos hacer también ese concierto”, dijo.

Sobre si habrá más lanzamientos de música de Juan Gabriel, ahora que se estrenó el disco póstumo Eterno, a nueve años de la muerte del “Divo de Juárez”, Jean comentó que lo tienen contemplado, pero no con fecha exacta, porque quieren dar al público material de calidad. “Nos dejó mucha voz. Claro que cada proyecto se tarda porque estamos haciendo el trabajo de una gran persona. Hay muchos duetos que nos dejó y que queremos hacer para el Duetos 4, pero ahorita lo importante es regresar a mi papá a la música con mariachi”, indicó.

Vuelan sus recuerdos

Con el fin de mantener vivo el legado y la imagen del cantautor michoacano, la aerolínea Viva presentó su segundo avión cubierto con su imagen.

La aeronave luce pintada con fondo blanco y resaltan las palabras “Viva Juan Gabriel Eterno” en dorado, pintadas a lo largo del fuselaje. La presentación se llevó a cabo en el hangar de la aerolínea ubicado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, General Mariano Escobedo, y en el evento estuvo Jean.

El hijo de Juan Gabriel descartó una nueva temporada de Hasta que te conocí, bioserie autorizada del artista. En cambio, Netflix estrenará el 20 de octubre la serie documental Debo, quiero y puedo. “Nos encantaría continuar la historia de mi papá, pero hay otras maneras. Desde películas, obras de arte… entonces ahí estamos planeando cómo hacerlo”, afirmó.