Proyectarán cortos en el Museo Regional

Este sábado 20 de junio, en el Museo Regional de Chiapas se proyectarán varios cortometrajes de animación que fueron parte de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Adelantaron que la actividad es organizada en colaboración con Cineclub Caja Mágica, la Red Xalapeña de Cineclubes y Maraña Es Cultura. Trabajadores del Museo Regional de Chiapas enfatizaron que este programa reúne una selección de trabajos que muestran la enorme diversidad técnica y narrativa del cine animado en México.

Precisan que las obras dialogan entre sí a través de estilos que van desde la animación tradicional cuadro por cuadro y el stop motion hasta propuestas digitales que combinan ilustración 2D, 3D y experimentación visual.

¿Qué películas podrás ver?

Entre los títulos se encuentran El tono del mar, de Mica Bolaños Meade; Melodía feral, de Juan Paulín; Toby, de Inés Haro Carmona; Un paseo para Emilio, de Miguel Anaya Borja; Wing Shop, de Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos y Sascha Schmit; Una parvada de estruendo, de Mariana Mendivil, y Cama baldía de Dani Herrera.

Así también se proyectará Teatro secreto, de Diego Martínez Gutiérrez; La carretera de los perros, de Carlos Rueda; Hasta pronto, de Jennifer Skarbnik Löpez; De ayer a luego, de Diego Solano Flores; Te prometo violencia, de Juan María León, y Desdoblándome, de Natalia Pájaro.

La entrada para ver estos cortometrajes es completamente gratuita. La cita es el próximo sábado a las 16:30 horas. Cabe puntualizar que la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se llevó a cabo del 10 al 19 de octubre de 2025.

Durante esta celebración del cine mexicano se contó con la presencia de destacadas figuras internacionales y otorgó sus máximos reconocimientos a filmes como La Reserva, dirigida por Pablo Pérez Lombardini, y Llamarse Olimpia, de Indira Cato.