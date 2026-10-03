Proyectarán documental sobre Molotov

La Cineteca Chapultepec impulsa los viernes de “Música disidente”, por lo que cada semana se proyectará una producción cinematográfica relacionada a discursos subersivos, a través de la música y, el 16 de octubre presentará Gimme tha power, el documental sobre Molotov, dirigido por Olallo Rubio.

En la página de la Secretaría de Cultura se dio a conocer el nuevo ciclo que ofrece la Cineteca, el cual tendrá lugar en su sede, ubicada en Chapultepec, en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, alcaldía Álvaro Obregón.

La temática no estriba únicamente en la proyección de cintas sino que, al final de cada función semanal, habrá diálogos comunitarios en el que puedes participar.

Producción

Gimme tha power, documental de 2012, dirigido por Olallo Rubio, no solo expone el camino que la banda de rock mexicana tuvo que atravesar para dar a conocer su mensaje, luego de la censura que supuso la publicación de su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?, sino que también contextualiza acerca de la censura perpetuada en nuestro país desde tiempos del Porfiriato.

Este materia documental será presentando el próximo viernes 16 de octubre, a las 17:00 horas (5:00 pm), pero habrá otras cintas que también serán proyectadas, a la misma hora, pero en diferentes días.