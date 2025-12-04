Proyectarán Frankenstein en Futurama

Si eres fan de Guillermo del Toro, no puedes perderte Frankenstein. Sin embargo, si no cuentas con suscripción a la plataforma de streaming que la emite, todavía tienes la oportunidad de verla gratis en un espacio cultural de la Ciudad de México. La película del director mexicano ha gozado de gran éxito, conquistando el top entre las cintas más vistas y superando las 20 millones de visualizaciones durante sus primeras semanas.

Aunque Frankenstein se proyectó a finales de octubre en la Cineteca Nacional, todavía podrá verse en el centro cultural Futurama de CDMX, donde se exhibirá como parte de un ciclo especial en homenaje al realizador mexicano. Frankenstein será proyectada el viernes 5, a las 12:00 horas, en Futurama, y la función será completamente gratuita. Es una oportunidad única para disfrutar esta película en un espacio íntimo y dedicado al cine.