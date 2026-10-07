Proyectarán grandes cintas restauradas

La octava edición del festival de cine restaurado Arcadia, organizado por Filmoteca de la UNAM, traerá piezas brillantes del cine de diferentes nacionalidades, entre las que destacan El hombre de mármol (1977), clásico polaco de Andrzej Wajda, así como Sueños sobre un mantel vacío (1981), documental colombiano de Víctor Gaviria.

Para esta edición, del 8 al 11 de octubre, se contará con proyecciones en la renovada Sala Lumiere de la Casa del Lago. En el caso de los filmes mexicanos, el festival exhibirá Más allá de la muerte, realizada en 1935 en una codirección de la mexicana Adela Sequeyro. Esta película está digitalizada en 4K a partir del negativo original con soporte de nitrato en 35mm, dice Hugo Villa, director de la Filmoteca.

Se proyectará Rescate de las Islas de Revillagigedo (México, 1957-1985), material filmado por Luis Spota durante la expedición organizada por la Armada de México en enero de 1957 para establecer en la Isla Socorro una base permanente.

Sobre esta obra, explica Villa, se tomaron 20 mil pies de negativos que nunca fueron procesados. En 1985, parte de este material fue organizado por Matilde Landeta y Elda Peralta para este documental, el cual fue preservado y digitalizado por la Filmoteca UNAM.

Más filmes

Otra joya fílmica que destaca es Juchitán (Lugar de las Flores), de Salvador Díaz, que muestra la lucha de la Coalición Campesino Estudiantil del Istmo, en Oaxaca, desde sus orígenes en 1974. Los logros del pueblo juchiteco en su comunidad y la represión en su contra por parte de caciques, ante la mirada complaciente de autoridades estatales y federales, es relatada en esta película con imágenes directas que documentan los hechos. El filme es Premio Ariel como mejor cortometraje documental.

Colaboraciones

Gracias a una extensa colaboración con la Fondazione Cineteca Di Bologna, se exhibirá la película de la época italiana silente Miedo de amar/La paura di amare (Italia, 1920, 59 min), de Roberto Roberti. La historia de este drama cinematográfico en cinco actos, escrita específicamente para Vera Vergani por Dario Niccodemi, es un texto basado en la obsesión atormentada de un hombre que ve en cada mujer que conoce el rostro de la mujer que temía amar. Hoy en día, la importancia de esta cinta, finalmente presentada en una versión restaurada, es sobre todo histórica, dice Villa.

Sobre la misión de Filmoteca UNAM de recuperar y restaurar materiales cinematográficos, Hugo Villa detalla que están trabajando en la restauración de cine hecho en la Universidad. “Sacamos de las bóvedas películas universitarias. Estamos dándole presencia al cine de la Universidad, de los 70 y 80, nos resulta también muy importante hacer más cine en color, la Filmoteca ha hecho muchísimo cine en blanco y negro y ahora nos alegra recuperar material fílmico de color”, adelanta.

Los títulos se exhibirán en funciones alternadas en las Salas del Centro Cultural Universitario.