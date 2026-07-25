Proyectarán lo mejor del cine mundial

El auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines albergará la 79ª Muestra Internacional de Cine, cuya edición 2026 constará de ocho filmes de gran prestigio mundial que serán exhibidos del 31 de julio al 8 de agosto.

Detallaron que esta actividad es posible gracias al esfuerzo del colectivo La Muestra Es Nuestra, la Cinética Nacional y el apoyo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

Cineastas

El evento, uno de los más esperados por el público cinéfilo, surge con el propósito de reunir lo mejor del cine contemporáneo. En esta ocasión se proyectarán cintas proveniente de países como México, Francia, China, Corea del Sur, Islandia, Noruega, Portugal y España, las cuales han recorrido algunos de los festivales más importantes del circuito internacional, como Cannes, Berlín y Venecia, consolidando un panorama cinematográfico diverso.

Gustavo Trujillo y Angélica Martínez, miembros del citado colectivo, invitaron al público a asistir a esta exhibición, la cual tiene un costo simbólico de 50 pesos por entrada.

Indicaron que la muestra está integrada por obras de reconocidos realizadores del panorama internacional contemporáneo: Lav Díaz, referente indispensable del cine de autor a nivel mundial; Albert Serra, reconocido por su radical propuesta estética; Bi Gan, exponente de las búsquedas formales más radicales del cine asiático, y Hlynur Pálmason, cuyo trabajo ha sido ampliamente celebrada en festivales internacionales. Así como miradas que renuevan el panorama cinematográfico, como la ópera prima de Cha Jeong-yoon.

La encargada de inaugurar la programación será Tus dos muertos (México, 2025), de Daniel Castro Zimbrón, cuya obra ha formado parte de espacios como el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de San Sebastián. En esta ocasión, el director presenta un thriller basado en la novela homónima de Jorge Alberto Gudiño Hernández, que explora la corrupción, la culpa y la fractura moral desde una perspectiva intimista.

Además, formará parte de la selección Un hogar tras las rejas (Corea del Sur, 2025), de Cha Jeong-yoon, que se inscribe en la tradición reciente del cine coreano presente en festivales internacionales, destacando por su aproximación sensible a los vínculos afectivos creados por mujeres en reclusión.