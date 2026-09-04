Proyectarán Vientre de luna

El Paliacate Espacio Cultural, en San Cristóbal de Las Casas, será sede de la proyección del multipremiado cortometraje documental Vientre de luna, de Liliana K’an, como parte del Festival Contra el Silencio Todas las Voces.

La actividad está programada para el próximo 17 de septiembre a las 19:00 horas. El sitio se encuentra en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la colonial ciudad.

¿De qué trata?

Vientre de luna es un cortometraje de la cineasta tsotsil Liliana K’an en el que aborda el tema de las maternidades en las comunidades de los Altos de Chiapas, estrenado en el año 2024.

A través de este trabajo fílmico, la realizadora recoge una rica colección de consejos, rituales, reflexiones, dolores y sueños que tejen las mujeres de esta zona alrededor de la maternidad.

Bajo el respaldo de Terra Nostra Films, la originaria de San Juan Chamula e hija de padre tsotsil y madre tseltal presenta un documental elegante e introspectivo, con testimonios, mitos y atmósferas que rodean el enigma de dar la vida.

Se trata de una película onírica y poética, en la cual la naturaleza no es un elemento que se contempla, sino un personaje que habla y nos enseña la belleza del cuidado de la vida.

El rodaje se llevó a cabo en un pequeño pueblo de los Altos de Chiapas, donde una joven tsotsil, que dará a luz por primera vez, invoca los recuerdos de las mujeres que la precedieron para afrontar este momento. Entre el miedo y la incertidumbre de dar vida, invita a descubrir la maternidad desde su cosmovisión.