Pruébalas si te apetece algo diferente

Es uno de los alimentos más saludables de la dieta mediterránea. Reúne los cuatro sabores básicos: dulce, salado, amargo y ácido, por lo que se trata de un producto muy versátil, perfecto para incorporar a cualquier receta.

SOPA FRÍA DE TOMATE CON ACEITUNAS PARTIDAS

INGREDIENTES

Tomates

Pimiento rojo

Pimiento verde

Cebolla

Ajo

1. Haz un sofrito de cebolla, ajo, un pimiento rojo, medio pimiento verde y 3 tomates.

2. Después, bate la mezcla, añade tomate natural tamizado, sazona con sal y pimienta, y tritura de nuevo.

3. En el momento de servir, decora con hojas de rodajas de aceitunas verdes.

CROQUETAS DE JAMÓN Y ACEITUNAS VERDES

INGREDIENTES

Aceitunas verdes verdial

500 ml de leche

80 g de mantequilla

80 g de harina

150 g de jamón picado

2 huevos

Pan rallado

Cilantro picado

1. Preparar la bechamel. Cortar la mantequilla en dados y fundirla en una cazuela. Incorporar la harina y rehogar ligeramente. Añadir la leche hirviendo. Cocinar durante unos 15 minutos, sin dejar de remover, para que los ingredientes se mezclen bien y así evitar que queden grumos. Agregar el jamón y las aceitunas verdes de la variedad verdial picadas.Extender la masa y dejar enfriar.

2. Cuando la masa esté fría, cortar y moldear las croquetas. Puedes darle la forma con las manos humedecidas en aceite, utilizando dos cucharas o con una manga pastelera.

3. Añadir el cilantro al pan rallado. Pasar todas las croquetas por un bol con el huevo batido y luego por el pan rallado. Freír en aceite muy caliente, retirar y poner a escurrir en papel absorbente; servir.

HUEVOS RELLENOS DE JAMÓN Y ACEITUNAS

INGREDIENTES

4 huevos

Aceitunas verdes arbequinas

60 g de jamón serrano

80 g de mayonesa

Vinagre de vino blanco

1. Poner agua a hervir en una olla con un chorro de vinagre blanco (este ingrediente es importante porque ayudará a retirar la cáscara de los huevos con mayor facilidad). Cuando rompa a hervir, agregar los huevos que habremos sacado de la nevera antes para que estén a temperatura ambiente. Dejar cocinar durante 12 minutos. Sacar, dejar enfriar un poco y retirar la cáscara.

2. Cortar los huevos de forma vertical, retirar la yema y reservar. Picar finamente el jamón y trocear las aceitunas verdes arbequinas. En un bol, mezclar las yemas, el jamón, las aceitunas y la mayonesa.

3. Rellenar cada huevo con la mezcla y decorar con algunas láminas de aceitunas. Servir con una base de lechuga y lonchas de jamón.

EMPANADILLAS DE ACEITUNAS

INGREDIENTES

50 g de aceitunas verdes

2 tazas de harina

1/4 de taza de queso cheddar

1 huevo

Aceite de oliva

Sal

1. Poner una olla al fuego con agua y, cuando rompa a hervir, retirar y agregar aceite y harina poco a poco; mezclar. Pasar a una superficie enharinada y seguir amasando con las manos hasta obtener una masa lisa. Dar forma de bola y dejar reposar 1 hora. Estirar la masa con un rodillo hasta conseguir un espesor de 1-2 mm. Cortar discos de unos 10 centímetros de diámetro.

2. Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar en un bol las aceitunas picadas y el queso cheddar. Poner una cucharada de relleno en el centro de cada oblea, doblar y cerrar presionando con un tenedor.

3. Forrar la bandeja de horno con papel vegetal y colocar encima las empanadillas. Pincelar con huevo batido. Hornear 15-20 minutos, hasta que estén doradas.

QUICHE DE CEBOLLA Y ACEITUNAS PARTIDAS

INGREDIENTES

Masa quebrada

150 g de aceituna gordal

200 ml de crema de leche

3 huevos

2 cebollas

80 g de queso emmental rallado

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

1. Pelar y picar la cebolla. En una sartén con el fondo de aceite, sofreír lentamente hasta dorar. Partir 150 gramos de aceitunas gordal. Cascar y batir los tres huevos. En un recipiente, mezclar la cebolla pochada con las aceitunas gordal, el queso rallado emmental, los huevos y la crema de leche. Salpimentar al gusto.

2. Engrasar un molde desmoldable especial para quiches, tanto la base como las paredes, y forrar con la masa quebrada. Pinchar con un tenedor la base para evitar que crezca en el horno. Verter la mezcla sobre la masa.

3. Introducir en el horno precalentado a 180 °C con calor arriba y abajo. Hornear hasta que se cuaje y adquiera un color dorado, aproximadamente unos 30 minutos. Dejar enfriar y desmoldar.

POLLO A LA CAZUELA CON ACEITUNAS NEGRAS

INGREDIENTES

8 muslos de pollo

1 cebolla

3 ajos

50 g de aceitunas negras

2 decilitros de caldo de ave

2 decilitros de vino de Jerez

Harina

Aceite de oliva

2 clavos

Laurel

Sal y pimienta

1. Sazonar los muslos de pollo con sal y pimienta al gusto y pasarlos ligeramente por harina. Poner una cazuela al fuego con un fondo de aceite de oliva y freír los muslos de pollo hasta que estén doraditos. Reservar sobre papel absorbente de cocina para eliminar el exceso de aceite.

2. Pelar y picar la cebolla y los tres dientes de ajo. En el mismo aceite de freír los muslos de pollo, sofreír la cebolla y los ajos.Rehogar unos minutos y añadir una hoja de laurel, unas pimientas y los clavos.

3. Cuando el conjunto haya tomado color, incorporar los muslos de pollo, las aceitunas y mojar con el vino de Jerez. Añadir el caldo de ave, tapar y cocer lentamente 20 minutos.

PAN CON QUESO Y ACEITUNAS VERDES

INGREDIENTES

500 g de harina de fuerza

15 g de levadura fresca

150 g de queso gruyère

100 g de aceitunas verdes

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

3 decilitros de agua

15 g de sal

1. Disolver en medio vaso de agua la levadura. En un bol mezclar la harina con la sal y hacer un hueco en el centro. Añadir la levadura con el agua. Remover con una cuchara.

Añadir la cucharada de aceite, seguir añadiendo el resto de agua y removiendo. Amasar. Añadir el queso rallado a la masa y seguir amasando seis o siete minutos.

2. Dejar la masa en un bol tapada con un paño y dejar una hora o hasta que doble su volumen. Desinflar la masa presionando con el puño de arriba abajo, hacer una bola y dejar reposar diez minutos. Dividir la masa en seis partes iguales y darles forma plana y ovalada de medio cm de grosor.

3. Precalentar el horno a 190 °C. Enharinar una bandeja de horno. Con un cuchillo hacer unos cortes en los panes hasta traspasar la masa. Cortar las aceitunas en rodajas y decorar los panes con ellas. Tapar los panes y dejar en reposo media hora. Espolvorear el queso gruyère rallado y hornear unos 15 minutos hasta que los panes se doren.

SALMÓN CON ALIÑO DE ACEITUNAS PARTIDAS

INGREDIENTES

800 g de salmón en lomos

150 g de aceitunas verdes deshuesadas

50 g de aceitunas negras deshuesadas

1 cebolleta

7 cucharadas soperas de aceite de oliva

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta

1. Triturar finamente las aceitunas negras deshuesadas hasta obtener una consistencia pastosa. Poner en un bol con dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de mostaza; reservar.

2. Partir las aceitunas verdes y picar en trocitos muy pequeños la cebolleta. Luego, mezclar bien con 4 cucharadas de aceite de oliva; reservar.

3. Untar los lomos de salmón con aceite y poner en una sartén o plancha antiadherente muy caliente; salpimentar. Calcular unos dos minutos por cada lado, empezando primero por la zona de la piel, para lograr una piel crujiente y una cocción del pescado muy suave. Presentar caliente en una fuente o plato con el aliño de aceitunas y la pasta de aceitunas verdes.

TEMPURA DE ACEITUNAS VERDES Y CAMARONES

INGREDIENTES

16 aceitunas deshuesadas

16 camarones

Media taza de harina

2-3 cucharadas soperas de agua helada

1 yema de huevo

Aceite de oliva

1. Mezclar la harina con el agua helada y la yema de huevo en un bol hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos. Si es preciso, agregar algo más de agua o harina.

2. Pelar los camarones y eliminar, con ayuda de unas pinzas, el intestino, con cuidado de no romperlos. Introducirlos en cada aceituna. Pasar por la mezcla anterior. Es importante que esta masa se mantenga fría, para ello puedes dejarla sobre un recipiente con hielo.

3. Freír en abundante aceite caliente, pero no humeante, hasta dorar ligeramente. Quitar el exceso de aceite en un papel absorbente y servir.