Publican biografía fundacional de Sor Juana

El padre Diego Calleja contó que desde muy temprano quisieron saber de qué era capaz y de dónde le venían tan asombrosos dones a Sor Juana Inés de la Cruz, tal como dejó constancia en el texto “Vida de la madre Juana Inés de la Cruz”, publicado como aprobación al tercer tomo de las Obras de Sor Juana, titulado “Fama y obras póstumas del Fénix de México”, publicado por el sacerdote mexicano Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, en Madrid, España, en 1700.

Primer acercamiento

“aprobación” que era el permiso de publicación de ese tercer tomo de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, publicada cinco años después de su muerte, es la primera biografía de la monja jerónima que se publica como obra suelta e independiente, bajo el sello Cataria, con el título “Vida de la madre Juana Inés de la Cruz”, que incluye presentación, estudio y notas de Alejandro Soriano Valles, quien es uno de los más destacados estudiosos de Sor Juana.

“Se trata de la publicación suelta, independiente de la biografía fundacional de Sor Juana, es la primera biografía que se escribió en toda la historia, es la biografía del padre Diego Calleja que apareció por primera vez en el tercer tomo de las Obras de Sor Juana… la biografía viene como aprobación del libro, porque los editores y los escritores tenían que pedir la aprobación de la iglesia y de la Corona para publicar, y ese es el texto independiente que estamos publicando”, afirma Soriano Vallès.

Asegura que este texto es sumamente importante porque al ser la primera biografía de Sor Juana es la que muestra el camino que han seguido la mayoría de los que la estudian. “Casi todas las biografías han tenido que recurrir a este texto porque nos da datos valiosísimos que solamente Calleja tiene”.

Fernando Fernández, editor del libro, apunta que hace un par de años releyó la “aprobación” de Diego Calleja, que en realidad es un texto en el que el padre Calleja aprovechó para contar quién fue esta mujer con la que él se escribió desde España y con la que tuvo una comunicación personal sumamente valiosa, sin embargo, recordó que para leer ese texto que ocupa solo unas cuantas páginas, es necesario tener a mano todo el tomo tres de las obras completas de Sor Juana o poseer “esa fantástica edición en dos tomos de Antonio Alatorre sobre la apreciación de Sor Juan a lo largo de los siglos”.

“Yo no tenía en mi biblioteca ni he visto nunca una edición independiente de solo ese texto, que es la primera biografía de Sor Juana o como le dicen los eruditos: la protobiografía de Sor Juana. Y concebí entonces la idea de tomar ese breve texto y hacer una edición independiente”, cuenta Fernández, y fue allí que comenzó el trabajo con Soriano Vallés, quien en el estudio introductorio y en notas expone las virtudes que sigue teniendo esa biografía de Calleja, aunque muchos, dice, quieren denostarla.

“El padre Calleja se escribía con Sor Juana, él mismo lo dice, de modo que no podemos dudar que una gran cantidad de información que él nos presenta en esa biografía proviene de la propia Sor Juana, esos datos que él mismo dice que ella le dio y le corroboró”, dice Soriano Valles y cita, por ejemplo, el año y el día de su nacimiento. “Aunque se haya discutido desde hace ya varios años si es 1648 o 1651, el hecho es que el padre Calleja dice que es 1651 y eso se ha corroborado; yo hace tres años en mi libro Al amor de Sor Juana publiqué una fe de bautismo de diciembre del 51 que tienen toda la traza de ser la fe de bautismo de Sor Juana, o sea, que esto le da la razón al padre Calleja”.