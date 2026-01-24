Publican costos para ver a BTS

El grupo coreano BTS visitará México para ofrecer tres conciertos en el estadio GNP en mayo próximo. Las presentaciones han marcado un precedente que beneficiará a los miles de fans de la agrupación surcoreana en el futuro, todo gracias a las ARMY nacionales (fans de la banda).

Las seguidoras de In, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook iniciaron una campaña para exigir a Ocesa, compañía promotora de los conciertos, que revelara tanto el mapa con zonas detalladas de lugares disponibles como los precios de los boletos, esto antes de que se iniciara la preventa.

Pese a que la compañía permaneció en silencio, luego de que las fans de BTS involucraron a la Procuraduría Federal del Consumidor, y organizaron una marcha que finalmente contó con poca asistencia, la promotora de espectáculos cedió y mostró primero cómo se repartirán los asientos en el estadio para los próximos 7, 9 y 10 de mayo.

Los precios de las localidades por área en el estadio GNP son los siguientes: Naranja C, mil 767 pesos; Discapacidad, 2 mil 840 pesos; secciones 101-108, 4 mil 476 pesos; Naranja B, 4 mil 948 pesos; Naranja A, 8 mil 10 pesos; Verde, 8 mil 482 pesos; Platino B, 8 mil 953 pesos; Platino A, 13 mil 330 pesos; VIP, 17 mil 782 pesos, y Platinum, 13 mil 330 pesos.