Publican libro en amuzgo y español

Quioo’ ndyuaa tsjomya/Animales de mi tierra, de Dydya López Domínguez, con ilustraciones de Abril Castillo Cabrera y traducido por Bartolomé López Guzmán, que es publicado por Libros para Imaginar y la SEP, fue seleccionado para formar parte de la Colección IBBY-Unesco de Libros Destacados para Jóvenes Lectores en Lenguas Indígenas y en Peligro de Extinción.

La editora Ixchel Delgado, asegura que esta obra acerca a los primeros lectores a distintos animales de la región amuzga, como la paloma, la tortuga, el zorro y el colibrí, y a través de ellos, los niños descubren cómo estos animales se relacionan con su entorno y se acercan también a nociones espaciales como arriba y abajo, cerca y lejos, dentro y fuera.

El título se integra al catálogo oficial de IBBY-Unesco que contiene 169 títulos en más de 152 lenguas, dentro de la región de América Central, América del Sur y el Caribe. La editora celebra esta iniciativa conjunta porque busca dar visibilidad internacional a libros de calidad destinados a niños y jóvenes, publicados originalmente en lenguas indígenas o en peligro de extinción, así como a ediciones bilingües.