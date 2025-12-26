Publican primeras imágenes de La Odisea

Este lunes 22 de diciembre Universal Pictures México sorprendió a los fanáticos de la mitología con el lanzamiento del tráiler de La Odisea. Un filme basado en la obra literaria del poeta griego Homero que narra la aventura marítima de Odiseo luego de la guerra de Troya y su intento por regresar a salvo a su hogar junto a su esposa e hijo.

Esta adaptación tiene programado su estreno en cines para el próximo 17 de julio de 2026. Su lanzamiento ha levantado gran expectativa entre los espectadores, pues se ha dicho que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del director británico Christopher Nolan, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares.

El rodaje finalizó el pasado 8 de agosto de 2025. Durante la filmación hubo un dato que llamó la atención de los usuarios, ya que es la primera película en rodarse íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros.

El adelanto es corto pero preciso, en las secuencias grabadas en su totalidad bajo el formato IMAX se puede ver un escenario casi sacado de la imaginación. La imagen de un desierto y un grupo de soldados dentro de un enorme caballo de madera recibe al espectador, para introducir de manera intermitente escenas de un barco siendo azotado por la salvaje marea.

Segundos después aparece la imagen de una Penélope preocupada: “Prométeme que volverás”, se escucha casi al finalizar el adelanto. “¿Y si no puedo?”, responde Matt Damon con los ojos cerrados, mientras las manos de su esposa sostienen su rostro tiernamente. El tráiler ya cuenta con más de 900 mil visualizaciones y se mantiene en el número 3 de tendencias de películas en México.

Entre las celebridades que conforman el elenco principal de la cinta se encuentran Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya como la diosa Atenea y Robert Pattinson como Antínoo. Además, cuenta con la participación de Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth y Elliot Page.