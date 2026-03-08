Publicarán memorias de Eric Dane

A dos semanas del fallecimiento del actor Eric Dane, se ha revelado que el último mensaje que dejó llegará a sus fans a través de un libro de memorias que él mismo escribió durante uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Dane, quien interpretó al carismático Mark Sloan en la serie Grey’s anatomy, falleció el pasado 19 de febrero a causa de una insuficiencia respiratoria, luego de que su cuerpo se deteriorara rápidamente por su enfermedad.

Ahora, la editorial Penguin Random House dio a conocer que lanzará, 3 de noviembre, el libro My book of days: a memoir in moments, donde el actor narra estadounidense distintos pasajes de su vida: desde su llegada a Hollywood hasta el diagnóstico que lo cambió todo.

A través de un comunicado, difundido por Page Six, la editorial detalló que Dane tomó la decisión de terminar el manuscrito después de que los doctores le confirmaron su condición, y trabajó en él hasta el final. “Quería que tuvieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”, cita el medio.

Un escrito bastante personal

Además de dirigirse a su público, parte de las reflexiones que Dane escribió están dirigidas a sus hijas, Billie y Georgia, a quienes quiso dejar una historia que las hiciera sentir orgullosas.

En la obra, el actor habla sobre el impacto que tuvo la esclerosis en su día a día. “Quiero capturar los momentos que me formaron —los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado— para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”, escribió.