Publicarán obras de escritores locales

La Dirección de Publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) dio a conocer la deliberación del Consejo Editorial para la publicación de libros, correspondiente al 2026.

Detallaron que las obras fueron analizadas mediante una evaluación por pares, en el que las consejeras y los consejeros las examinaron sin conocer la identidad de las autoras y los autores, procurando garantizar la imparcialidad y la independencia del proceso de selección.

Añadieron que para esta ocasión el Consejo Editorial estuvo conformado por el doctor Francisco Castro, el maestro David Anuar González, el maestro Roberto López Moreno, la maestra Tania Ramos, la doctora Alejandra Robles y el doctor Jaime Velasco.

Indicaron que los escritores seleccionados en esta ocasión fueron Alejandro Aldana Sellschopp con su libro de literatura infantil (cuentos) La máscara; Rolman Josué Constantino Pérez con el poemario Vástagos; Víctor Manuel Juárez Jiménez y Ulises Morales Flores con We ke iksani chet job/La tragedia de Job, un libro de poesía en mochó motozintleco y español, y Jesús Eduardo Balcázar Padilla con su obra titulada Horizontes sintéticos.

Escrito por mujeres

Asimismo, la dependencia dirigida por la maestra Angélica Altuzar Constantino también publicó los resultados de la convocatoria para obra escrita por mujeres En la Órbita Concéntrica y Total de la Palabra.

En este apartado se publicarán libros como ¿De qué color es la nada?, un volumen de literatura infantil de la autoría de Roxana Carbajal; Destino, de Elsa María Guadalupe Dávila Sánchez, y A lo lejos una nube, una montaña de Maricela Díaz Etzín.

Para la selección de estas obras, el Consejo Editorial integrado por Adriana del Carmen López, Flor Mendoza y Gilda Rincón analizó las propuestas empleando un proceso de evaluación por pares en el que no fueron revelados los nombres de las autoras, con la finalidad de darle mayor legalidad e imparcialidad.