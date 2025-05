Q Lazzarus y su regreso a la pantalla

Q Lazzarus, la cantante que desapareció por casi cuatro décadas, fue encontrada de manera fortuita por una mexicana en un taxi de Nueva York.

A inicios de los años 90, Diane Luckey (su verdadero nombre) era conocida internacionalmente gracias su tema “Goodbye horses”, el cual sonaba en una secuencia de la película ganadora del Óscar El silencio de los inocentes, en la que un hombre que quitaba la piel a sus víctimas bailaba enajenado frente al espejo.

Pero un día, sin decir nada a nadie, la mujer de 1.80 metros de estatura dejó de aparecer públicamente. Nadie supo qué había sido de ella. Se especuló que quizá había fallecido o formado una familia a la que se había dedicado al cien por ciento.

Una tarde de 2019, la cineasta Eva Aridjis (Niños de la calle) estaba en la gran manzana y decidió pedir un taxi para trasladarse. Cuando se subió, vio que la conductora, quien portaba lentes oscuros y un turbante, escuchaba el álbum Harvest de Neil Young, y aparte se veía una colección de discos compactos junto a ella. “Eso fue como una señal de que le importaba la música, no estaba oyendo la radio como la mayoría de los conductores”, recuerda.

Aridjis había sido DJ y varias veces tocó “Goodbye horses”, pero cuando intentaba encontrar más música de la cantante fracasaba. Ese día del encuentro fortuito, como dice la realizadora, muchas cosas se conjuntaron. Y no solo fue el tono de voz que de alguna manera reconoció. “Ella normalmente trabajaba de noche, pero esa vez estaba de día porque tenía un cliente que la había contratado, pero estaba en junta y ella dijo, bueno, recojo a otro pasajero en lo que pasa el tiempo. Luego, su GPS no funcionaba y se perdió. Dijo que ella no conocía la zona porque era de Staten Island, y recordé que había leído meses antes que un reportero la había querido encontrarla ahí”, agrega.

Cuando bajó del taxi, la cantante le confirmó que era Q Lazzarus. La mexicana le dio su teléfono y le dijo que era cineasta y quería una reunión. La entonces taxista le dijo que lo pensaría, pero al día siguiente le devolvió la llamada y dos semanas después ya estaban trabajando en un documental.

La cinta, titulada Goodbye horses: las muchas vidas de Q Lazzarus, se estrena este miércoles.