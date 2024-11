Qatar rememora lo que fue Palestina

En la biblioteca del Museo de Arte Islámico se presenta la exposición “Palestine: a journey through time book display”. CP

En la capital de Qatar hay una calle llamada Palestina, en algunos de sus edificios cuelgan banderas de este lugar; un restaurante tiene en su pizarra de menú un mensaje solidario con el país.

Aunque desde 1995 Qatar ha jugado el rol de intermediario neutral en conflictos de la región de medio oriente, cuando se trata de Israel-Palestina, el país aliado de Estados Unidos ha sido claro en su apoyo al pueblo palestino y, ante el aumento de los ataques de Israel —como respuesta a la matanza de Hamas en octubre de 2023— su postura ha sido más vocal y eso también se refleja en la programación de sus museos.

En la biblioteca del Museo de Arte Islámico (MIA, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo la exposición “Palestine: a journey through time book display”. Como respuesta al borrado del país, a golpe de bombardeos tras bombardeos, el MIA ha recurrido a su acervo de libros raros y antiguos —que van de 1615 a 1930— para traer a la memoria lo que alguna vez fue Palestina. Son 14 obras y se exhiben en vitrinas.

El elemento geográfico es importante en el montaje por tratarse de un conflicto que implica la pelea por un territorio, por eso los libros están acompañados de una placa con un mapa de Palestina y se señala la ciudad de la que se habla en las páginas presentadas, como Gaza, Jerusalén, Ramla, Khulda, Nablus, Nazareth, Tiberias, Tantourah, Jaffa, Hebrón y Belén.

El recorrido

Inicia con un libro de 1881, titulado Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, abierto en una página con una ilustración del artista Harry Fenn, que exhibe a un grupo de hombres estudiando el Corán con el paisaje de Gaza al fondo.

Entre las obras expuestas hay también textos que muestran cómo en el pasado estudiosos dedicaron investigaciones a la arquitectura de Palestina y hallazgos arqueológicos en el país. En una vitrina se muestra un libro de 1865, titulado The home of the fadeless splendour: Palestine of today con una fotografía de “colonizadores judíos en Khulda”. “La exposición es una forma de mostrar apoyo a Palestina en este conflicto y como un espacio cómodo para que el público pueda observar la historia y belleza de Palestina”, señala el recinto.

El museo también colocó en su sitio web la versión digital de Picturesque Palestine, Sinai and Egypt (1881), de Charles William Wilson y Stanley Lane-Poole para que pueda ser consultado por el público en general en https://archive.org/details/picturesquepales03wilsuoft/page/20/mode/2up.

Violencia exhibida

Por su parte, el grupo de investigación Forensic Architecture presentará la exposición “Everything is red and grey”, en el museo Mathaf, de arte moderno de Doha. La exhibición tratará sobre una investigación reciente que señala la “violencia colonial” de Israel en Palestina. Entre esta información se destaca la “violencia sistemática y fosas comunes masivas de una matanza de palestinos ocurrida en 1948”.

Si bien la muestra se iba a presentar a la prensa internacional en estos días, se pospuso su inauguración hasta nuevo aviso.