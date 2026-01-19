En The Last Check, el jugador encarna a Lena Voss, una exinspectora sanitaria enviada a realizar una última inspección en la zona en cuarentena de Arkos-7, antes de su cierre definitivo por parte de una organización internacional. Lo que comienza como una misión de rutina se convierte en una pesadilla cuando Lena descubre que la infección no solo sigue activa, sino que ha mutado, y los sobrevivientes tienen sus propios planes para el destino del enclave.

La jugabilidad se centra en la exploración ambiental, la gestión de recursos y momentos de acción táctica. Lena debe reunir información, acceder a terminales, abrir rutas bloqueadas y decidir qué sobrevivientes ayudar o abandonar. Hay secuencias de combate contra entidades mutadas, pero también un fuerte componente de sigilo y evitación en zonas con alta bioactividad.

El juego incluye un sistema de decisiones con consecuencias a mediano y largo plazo, que afecta no solo el desenlace narrativo, sino también el acceso a recursos, la confianza de aliados y el comportamiento de ciertas facciones dentro de la zona. Cada partida puede derivar en finales distintos, desde la erradicación total hasta la fuga encubierta o la revelación de secretos internacionales.

Visualmente, Quarantine Zone: The Last Check destaca por su dirección de arte sobria y tónicamente opresiva, con escenarios oscuros, iluminación puntual y detalles ambientales que refuerzan el abandono y la contaminación. La banda sonora minimalista y el diseño de sonido inmersivo contribuyen a la constante sensación de amenaza y aislamiento.

Recepción crítica

El juego ha sido bien recibido por su enfoque narrativo, atención al detalle y su ambientación lograda. Algunos críticos han señalado que el ritmo puede resultar lento para jugadores más orientados a la acción directa, pero se destaca su calidad como experiencia inmersiva y reflexiva.

En resumen, Quarantine Zone: The Last Check es una aventura de supervivencia narrativa que apuesta por el realismo, la tensión emocional y las decisiones de peso, ideal para jugadores que buscan una experiencia densa, madura y atmosférica dentro del género postapocalíptico.

Quarantine Zone: The Last Check es una sorpresa muy agradable, que no tenía en mi radar. Es de esos juegos que te sientas a jugar “media hora” y terminas perdiendo toda la vida intentando sobrevivir un día más. Si te gusta la gestión, la tensión y los zombies, esta es una compra necesaria. Tiene sus detalles técnicos, pero la diversión y el estrés que genera valen totalmente la pena.