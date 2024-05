El cartonista Saúl Herrera, “Qucho”, colaborador de El Informador desde hace once años, presentará el primer libro recopilatorio de sus creaciones enfocadas en la política y los deportes.

El título de la obra es Qucho monero, cartones de Saúl Herrera y consta de 320 páginas y el primer lote es de 600 ejemplares, cuyo contenido está dividido en cuatro secciones: “Futbol”, “Política Nacional”, “Jalisco y sus Políticos” y “Política y Sociedad”. La edición estuvo a cargo del diseñador Luis Enrique Reynoso Vilches.

Además, el contenido será presentado por comunicadores y personajes de la política local como Gabriel Ibarra Bourjac, director del semanario Conciencia Pública; Sonia Serrano Íñiguez, jefa de investigaciones especiales de El Diario NTR; Mara N. Robles Villaseñor, diputada local; y Diego Petersen Farah, escritor y columnista de El Informador. “Esto es algo que siempre había soñado. Sinceramente, tuve la oportunidad de haberlo hecho antes y no pasó por tiempo y por desidia, quizá porque pensé que no era el mejor momento o porque no me organicé lo suficiente. Y ahora es posible gracias al apoyo de Luis Enrique Reynoso y a los patrocinadores que me ayudaron con la edición”. Estos fueron Ricoh, Pacosa y Guadalajara, Ciudad de las Rosas.

Recuerda “Qucho” que él comenzó a publicar en 1997 y apenas esta es su primera recopilación, la cual se basa en este último sexenio, a propósito de la coyuntura política que se vive con las próximas elecciones. “Tratamos de hacer una selección del sexenio que está por concluir. Estuvimos revisando una carpeta con cartones desde hace más de diez años y había unos que sinceramente ya no tenían espacio en la vida y la opinión pública”, señala.

“Creo que coincide (la salida) ahora que estamos en plena etapa electoral donde vemos llegar a su fin el sexenio de López Obrador que ha sido muy agitado y muy diferente, pues nos guste o no, sí hubo un cambio de hacer política en el país. Y qué decir de Jalisco donde siempre habíamos navegado con dos propuestas políticas como el PRI y el PAN y ver al primer gobierno diferente a esos partidos (Movimiento Ciudadano) también fue un suceso”, considera.

También refiere que coincidió que el gobierno local proponía una “refundación” y el gobierno federal “una cuarta transformación”. Asimismo, “en estos seis años nos enfrentamos a una pandemia, algo que para todo el mundo fue extraordinario y los cartonistas, como en mi caso, fue darle seguimiento a ese tipo de notas”.

Durante la presentación del libro, el día 8 de mayo, los periodistas que acompañarán a “Qucho” ofrecerán una breve charla para hacer el análisis de lo que es la caricatura en general y del trabajo que el cartonista ha desarrollado durante todo este tiempo. “Es muy agradable poder ver cómo tu misma línea va evolucionando y cómo vas tratando los temas y lo podemos apreciar en el libro, eso me parece muy valioso”, expresó.

Tras esta presentación, la idea es mover el título en otros encuentros, por ejemplo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que en un principio la idea era lanzarlo en noviembre para ese fin, pero aprovechando el momento electoral, salió en estas fechas. “Debo de reconocer que el libro tiene mucha carga política en un 80 %”, finaliza.