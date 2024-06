Qué bonita familia, Will Smith

Durante la premier mundial de la cinta Bad boys: ride or die, que Will Smith protagoniza junto a Martin Lawrence, el actor acudió con toda su familia: su esposa Jada Pinkett Smith y sus hijos Trey, Willow y Jaden, cosa que no se había visto.

Este momento marcó el regreso de la pareja a un evento público desde la polémica que vivieron en la 94 edición de los Premios de la Academia, en 2022, cuando la estrella de Men in black abofeteó en plena transmisión al comediante Chris Rock por hacer bromas acerca de la apariencia de su esposa. Desde esa ocasión, a Will y a Jada se les vio en contadas ocasiones juntos.

Pero poco a poco el ganador del Óscar ha ido dejando atrás el momento por el que recibió un veto de parte de la Academia. Lo cierto es que junto a sus hijos, Smith posó felizmente ante los medios reunidos en el Teatro Chino de Hollywood. Y eso no fue todo; en la alfombra en la que desfilaron tanto al histrión de 55 años como su esposa, de 52, se mostraron felices, con lo que calmaron las versiones sobre un distanciamiento entre ellos.

Aunque el matrimonio de los Smith no ha sido fácil, lo cierto es que Jada en una entrevista aseguró que no se separaría del actor, pues hizo una promesa. “Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Estaré a su lado”, declaró.