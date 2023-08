Los integrantes de Yahritza y su Esencia sí comen comida mexicana. En una entrevista con el “youtuber” Pepe Garza, compartieron como han vivido los días posteriores a la difusión del video en el que expresan que no les gusta mucho la comida de México y que preferían la de Washington.

En un nuevo video se ve a los integrantes de la agrupación estadounidense de música regional mexicana sentados en una mesa disfrutando una típica comida mexicana en la que no faltaron el guacamole y las tortillas.

Garza da introducción a la plática haciendo un recuento de los platillos que están por disfrutar: tortillas hechas a mano, chile de molcajete, carne asada, frijoles, guacamole y arroz. Posteriormente pregunta a Jairo Martínez sobre las polémicas declaraciones que hizo, sin embargo, éste confirma que sí es delicado y no le gusta el picante.

Yahritza, vocalista del grupo, agrega: “Sí comemos comida mexicana, nomás es que él es más delicado, que no le pone salsa o no come guacamole, cosas así”. La adolescente asegura que crecieron comiendo ese tipo de platillos, y compartió que también han vivido momentos difíciles como familia, dado que hubo épocas en las que a sus papás no les alcanzaba ni para comer.

“Crecimos siempre comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres, sin nada. Unas veces mis papás pues también batallaban para comprarnos zapatos o comida, a veces ni les alcanzaba para los frijoles, ni nada”, sostuvo.

Yahritza, Jairo y Armando Martínez se viralizaron los primeros días de agosto por sus opiniones sobre México y su comida, luego de que que se hizo viral una entrevista que concedieron en 2022.