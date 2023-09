José Manuel Figueroa está dando de qué hablar por las declaraciones que han hecho sobre él sus exparejas, una de ellas, la venezolana Alicia Machado, quien no deja bien parado al hijo de Joan Sebastian, pues en un reality Secretos de las Indomables habla abiertamente de la violencia que vivió cuando ambos fueron pareja, incluso detalla un terrible episodio donde asegura, la dejó tirada en el suelo, la pateó y la amenazó con hacer de todo para que no pudiera volver a entrar a México.

De acuerdo con lo dicho con Machado en el reality, donde acompañada de Yuri y Ninel Conde, otra ex de Figueroa, José Manuel es un hombre machista y violento que la trató muy mal cuando fueron pareja, tanto que ella tuvo que salir huyendo a Venezuela, donde puso al tanto a su familia, y su padre y hermanos quisieron venir a aclarar la situación con el cantante, pero finalmente esto no ocurrió, pues asegura Machado que tenía miedo de que hiciera efectivas sus amenazas de sacarla del país.

José Manuel ha negado rotundamente estas acusaciones, por el contrario, señala que Machado fue la violenta en la relación, y según su versión, el día del cumpleaños de la exMiss Venezuela, ella se alteró porque pensó que José Manuel la estaba engañando, cuando él solo planeaba una sorpresa.

José Manuel Figueroa, un hombre en común entre Ana Bárbara y Alicia Machado, está en medio de señalamientos de violencia, Ana Bárbara, quien en el pasado también tuvo un romance con el cantante de 48 años dejó entrever en una entrevista que no la pasó nada bien con él y advirtió que lo mejor sería que no hablara, pues de lo contrario, ni se imaginan; aplaudió la valentía de Alicia Machado, pues aseguró que hablando es la única manera en la que esta situación negativa para las mujeres comience a cambiar.

“Ese tipo de situaciones, qué bueno que las mujeres alcen la voz porque creo que es la única manera que poco a poco vaya, en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones, de agresiones al género más hermoso y más débil, entre comillas, que es el género femenino; porque a la hora que no ponemos perras, nos ponemos perras; a mí nomás no me hagan hablar, porque el día que hable…”.

La intérprete de “Y lo busqué”, aseguró que por respeto a su compadre Joan Sebastian, a quien considera como un maestro artístico, prefería no hablar de su experiencia con José Manuel. “Fue tan mi amigo que yo lo único que puedo pedir es que al universo le dé a las personas, de su comportamiento, lo que les corresponde, pero por mi compadre yo no voy a hablar, ¿vale?”, dijo a los micrófonos del programa De primera mano.

La cantante de regional mexicano precisó que aún no se siente lista para contar esa parte de su historia que ha trabajado con sus terapeutas, pero que quizá en algún tiempo lo esté a pesar de lo que piensen los demás.

“Yo tengo mi historia, en este momento es mi historia, si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia les platicaré, y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar más de mi vida. Oye, mis terapeutas me den oportunidad de hablar más de mi vida, y otros rogando porque eso no suceda y me den de alta, ¿verdad?”, señaló.