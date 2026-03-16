Qué dijo Rosalía de Pablo Picasso

Rosalía compartió un video en sus redes sociales en el que ofrece disculpas por sus recientes comentarios sobre el pintor Pablo Picasso, en los que abiertamente pedía separar la obra del artista.

Fue en una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez como parte de la serie Spotify presenta en la que ambas debatieron sobre el pintor. “Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra”, dijo la española.

Tras esto Rosalía ha recibido miles de comentarios negativos en redes sociales, orillándola a compartir un video en el que ofrece disculpas, aunque asegura, es para sus fans y no para los haters que la han atacado.

La vida detrás del artista

Pablo Picasso es acusado de haber ejercido violencia física y psicológica sobre varias parejas, incluyendo a Fernande Olivier, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque, además de ser tachado como una persona misógina.

Pese a que esto no es nuevo y es ampliamente conocido en el mundo, Rosalía afirma no haber tenido el conocimiento necesario del tema y promete no volver a caer en algo similar, evitando opinar de algo que desconozca. “Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, dijo.

En contra de posturas radicales

Uno de los puntos que más se le criticó a Rosalía tras los comentarios que tuvo sobre Picasso fue si realmente es feminista y apoya el movimiento o no, algo que quiso aclarar dando a entender que no es partidaria de tener que posicionarse radicalmente. “No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, por ese amor, ese respeto y siento que a lo mejor me da miedo decir, denominarme por no ser una representación lo suficientemente buena de ello”, señaló.