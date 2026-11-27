Hablemos de cortisol face… Hoy en día, hay una palabra de moda para todo. Sobre todo en Tiktok. ¿Tu cara se ve notablemente más delgada? Puede que tengas una “cara de Ozempic”. ¿Te ves un poco más hinchado de lo habitual? En internet también hay un nombre para eso: “cara de cortisol”.

Echa un vistazo a tu feed y lo verás por todas partes. El hashtag #CortisolFace cuenta con más de 11 mil videos, algunos de los cuales explican el efecto biológico que hay detrás del término y otros ofrecen consejos sobre cómo deshacerse de él. Algunos incluso venden un remedio para ello.

Pero antes de intentar encontrar el antídoto contra la obsesión de Tiktok de este año, quizá te estés preguntando qué es el cortisol. Se trata de una hormona producida por las glándulas suprarrenales que ayuda a regular la respuesta del cuerpo al estrés, así como la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y la inflamación. Sus niveles fluctúan de forma natural a lo largo del día. No te preocupes, es completamente normal.

¿Qué es la famosa “cara de cortisol”?

Describe un rostro supuestamente hinchado o más redondeado que se atribuye a unos niveles elevados de cortisol. Aunque un nivel alto de cortisol puede modificar ligeramente el aspecto de tu rostro, no puede alterarlo drásticamente, como muestran algunos vídeos en internet.

La hinchazón facial que puedas notar puede deberse a diversos factores. Uno de ellos es la falta de sueño. Otro a tener en cuenta es la retención de líquidos e incluso el consumo de alcohol. Todos estos factores pueden contribuir a una hinchazón anómala. Si estás tomando algún medicamento, consulta el prospecto. En estos casos, el cortisol no tiene la culpa.

¿Cómo eliminar la hinchazón temporal y cotidiana?

Existen algunas alternativas, aunque no haya una solución universal. Algunos hábitos podrían ayudarte a mejorar el aspecto de tu rostro. En primer lugar, puedes establecer un horario de sueño regular. Intenta dormir entre siete y nueve horas cada noche; sé que puede resultar difícil. Sin embargo, dormir bien favorecerá tu salud general y te ayudará a reducir la hinchazón.

Otro factor importante es controlar tus niveles de estrés. Lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, reducir tus niveles de estrés te beneficiará de muchas maneras. A algunas personas les ayuda dar largos paseos. Otras recurren a la meditación o a la lectura. Lo importante es encontrar hábitos que te funcionen.

Si la hinchazón te preocupa, quizá debas replantearte tu dieta. Un consumo excesivo de sodio puede provocarla. También es importante mantenerse hidratado, ya que esto reduce la retención de líquidos y la hinchazón. Incorpora un horario y una sesión deportiva semanal. Esto mejorará directamente tu sueño y tus niveles de estrés. Matarás dos pájaros de un tiro.

Si estás pensando en comprar alguno de esos suplementos milagrosos que se venden en las redes, no te molestes. Hay muchos productos que se comercializan en internet como bloqueadores del cortisol o soluciones para equilibrar las hormonas. No se conoce ninguno que produzca resultados milagrosos.

Si estás preocupado y la hinchazón no desaparece, lo mejor que puedes hacer es consultar a un profesional sanitario. Y sobre todo, no confíes en Tiktok ni en ChatGPT para obtener un diagnóstico.