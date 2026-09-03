Un recorrido por la naturaleza. El libro ilustrado ¿Qué es un río?, de la autora e ilustradora lituana Monika Vaicenavicen, propone a los lectores un viaje para descubrir qué son los ríos y por qué son tan importantes para la vida.

A través de sus páginas, la autora presenta al río de una manera diferente a la habitual. En lugar de ofrecer solamente una definición, explica que un río puede ser muchas cosas al mismo tiempo: agua que corre, un hogar para distintos animales y plantas, una fuente de vida y un elemento que forma parte de la historia de las personas.

El libro muestra cómo los ríos están relacionados con la naturaleza y con los seres humanos. A su alrededor viven numerosas especies y también se desarrollan comunidades. Además, los ríos han sido utilizados por las personas para viajar, obtener agua, pescar y hacer diferentes actividades a lo largo de la historia.

Las ilustraciones tienen un papel fundamental en la obra. Vaicenavicen combina imágenes y textos para presentar paisajes, animales, plantas y diferentes situaciones relacionadas con los ríos. De esta manera, los lectores pueden aprender mientras observan y descubren detalles en cada página.

La obra también invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar el agua y proteger la naturaleza. Al conocer todo lo que depende de los ríos, el lector puede comprender por qué es necesario evitar su contaminación y conservar estos espacios naturales.