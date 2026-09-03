¿Qué filmes canceló Warner?

Tras el éxito mediático de Coyote vs. Acme durante su fin de semana de estreno, al debutar con 15.4 millones de dólares en Estados Unidos, la película desató un debate en la industria, pues el público mantiene en el centro de la conversación algunas de las producciones de Warner Bros. que la compañía decidió archivar.

El filme basado en el famoso personaje Wile E. Coyote de los Looney Tunes, mezcla acción real y animación bajo una primicia donde después de décadas de ser hecho pedazos por dinamita, golpeado por yunques y aplastado por rocas, el personaje animado se pronuncia contra la compañía que le provee el armamento con el que intenta atrapar al Correcaminos.

La película, con un elenco encabezado por John Cena, Will Forte y Lana Condor, terminó su producción, pero Warner Bros. decidió no estrenarla como parte de una estrategia para obtener beneficios fiscales en el 2023.

Opiniones

La decisión provocó críticas entre los involucrados y los fanáticos, especialmente porque se trataba de una producción prácticamente terminada. Sin embargo, el interés volvió a crecer después de que el filme pudo ser proyectado en eventos especiales, donde recibió comentarios favorables.

Esto llevó a que la aclamada productora independiente Ketchup Entertainment apostara por el filme al comprar los derechos y arreglara los temas de distribución.

El caso de Coyote vs. Acme no es el único proyecto de Warner Bros. que ha generado controversia por quedar cancelada y por este motivo, realizadores y distintos miembros de la industria cinematográfica piden reconsiderar otras producciones que han sido archivadas por el estudio.

Un caso similar al de Coyote vs. Acme al ser una cinta terminada es Bye bye Bunny: a Looney Tunes musical, uno de los proyectos que los animadores buscan recuperar al ser una película con Bugs Bunny como protagonista y que fue concebida como un musical animado.

La cinta formaba parte de los planes para desarrollar nuevas historias de los personajes clásicos de Looney Tunes. Sin embargo, los cambios en la estrategia de Warner Bros. provocaron que el proyecto fuera archivado indefinidamente.

Scoob! Holiday Haunt, cinta animada de la franquicia de Scooby-Doo que también quedó descartada por el estudio pese a encontrarse terminada. Ante la polémica, Michael Kurinsky, uno de los directores, hizo un llamado en redes sociales a que el proyecto sea rescatado por alguna productora para ser estrenado en la temporada navideña.