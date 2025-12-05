﻿﻿
GenteShow

Diciembre 05 del 2025
¿Qué le pasa a La Toya Jackson?

La Toya Yvonne Jackson, hermana del fallecido Michael Jackson, desató cientos de comentarios en redes después de publicar un video de sí misma en el que luce muy delgada; aunque la cantante de 69 años solo deseaba con su mensaje saludar a sus fans, su aspecto generó alerta y provocó especulaciones.

Preocupación

No es la primera vez que la quinta hija de la familia Jackson genera polémica por su apariencia física, y aunque siempre ha sido una mujer esbelta, su continua baja de peso desde hace unos años inquieta a sus seguidores.

Trayectoria

Cuando La Toya era pequeña hizo coros con sus hermanos en The Jackson 5, después inició su carrera en solitario, se separó del grupo familiar y se enfocó en la música soul y urban. Tras la muerte de Michael, en 2009, La Toya actúa como representante familiar en homenajes y subastas de sus pertenencias; en el más reciente contenido que compartió en Instagram, aparece con un suéter color rojo y un pantalón negro, y acompaña las imágenes con el mensaje: “¡Cuídense, manténganse sanos y les deseo mucho amor!”.

