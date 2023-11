¿Qué le pasa a Marco Antonio Regil?

Marco Antonio Regil causó preocupación entre sus seguidores, luego de que compartiera un video de sus más recientes vacaciones en Playa del Carmen, y aunque el conductor se mostró muy contento con su visita, no pasó inadvertido su aspecto, pues lucía más delgado que lo común, del mismo modo que la expresión de su rostro sugería fatiga. Eso ha llevado a sus fans a opinar que uno de los motivos de su apariencia podría ser el estricto estilo de vida vegano que el presentador de TV lleva desde hace años.

A pesar de que Regil es mejor conocido por su aparición en programas de concursos como Atínale al precio y 100 mexicanos dijeron, desde hace más de una década se ha destacado por ser una de las figuras públicas que promueve el activismo en favor del cuidado animal, pues desde hace 15 años se convirtió en una persona vegana, evitando el consumo de productos de origen animal, así como sus derivados, como es el caso de la leche, el huevo y el queso.

De hecho, el originario de Tijuana fue una de las primeras personalidades que recurrió al uso de los podcasts en 2013 (una herramienta que a pesar de ser creada desde 2004, no fue, sino hasta hace unos años que comenzó a cobrar mayor peso como uno de los medios de comunicación más utilizados), para hablar de los temas que le inquietaban como los derechos de las personas con habilidades diferentes, el cuidado del planeta, la educación financiera y el veganismo, y aunque él mismo ha asegurado que este emprendimiento cambió su vida de forma positiva, su pensamiento ha sido muy criticado a lo largo de los años.

El conductor ha sido señalado por hablar abiertamente de los beneficios del veganismo y las desventajas y daños que los alimentos de origen animal podrían causar en la salud. Por ello, no sorprende que, entre los comentarios que sus seguidores han posteado en el video de sus vacaciones, su delgadez sea asociada al tipo de alimentación que lleva, pues aseguran que la falta de carne en su sistema podría estar enfermándolo.

“Marco, eres una persona muy querida y respetada por millones que no tenemos el gusto de conocerte en persona, me encanta verte, no sé si estás delgado por (los) cambios de hábitos en tu alimentación, pero no me gusta tu semblante, te ves cansado, tus ojos profundos se ven sin luz”, se puede leer la opinión de una usuaria entre los comentarios.

Sin embargo, Marco Antonio ha hecho referencia a todo lo contrario, pues en una entrevista que ofreció a De primera mano en 2019, destacó que su primer paso para dejar de comer carne fue los problemas de salud que le provocó el hábito de consumirla en grandes cantidades, pues eso le generó un problema de hemorroides que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente en 1997, cuando apenas tenía 28 años. “Hay gente que dice ‘dejar de comer animales es extremo’. No, extremo es que te vayas al hospital, que te den hemorroides, gastritis, esofagitis, colitis, diabetes tipo dos, obesidad”, indicó en aquella entrevista.

Pero lo que acabó de convencer al famoso de que el veganismo era el estilo de vida que quería llevar, fue cuando años más tarde vio el documental Paredes de cristal en el que Paul McCartney expone la crueldad a la que son sometidas miles de millones de especies para el consumo de los seres humanos, de acuerdo a la conversación que Regil mantuvo con la nutricionista española Carla Zaplana, quien asegura que, antes de conocer la tortura animal que se realiza, nunca pensó que comer carne era algo malo.