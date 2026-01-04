¿Qué le pasó a la hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, podría haber sufrido una sobredosis, según se revela en una llamada de emergencia que recibió la policía antes a acudir al hotel en el que se encontraba y donde fue declarada muerta.

Victoria, de 34 años fue encontrada muerta el pasado 1 de enero dentro del elegante Fairmont San Francisco, era la madrugada del jueves cuando, los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta. Una fuente reveló que la llamada llegó a la policía como una presunta sobredosis de drogas; en el audio de despacho de Broadcastify, obtenido por, la llamada para el incidente llegó como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó que las unidades del este servicio acudieron a un lujoso hotel a las 2:52 a.m., tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica. Huésped halló el cuerpo de Victoria Jones en hotel de San Francisco, Victoria fue encontrada en el suelo del piso 14 del Hotel Fairmont de San Francisco en California, Estados Unidos. Un huésped localizó el cuerpo de la actriz y alertó al personal de emergencia.

Un médico forense también llegó al lugar e hizo una investigación preliminar. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte. Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de la exesposa del actor llamada Kimberlea Cloughley.

Victoria siguió brevemente los pasos de su padre en el mundo artístico. Debutó como actriz en Hombres de Negro II (2002), cuando aún era adolescente. Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre y en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.